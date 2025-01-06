Экс-глава района в Дагестане стал подозреваемым по делу о мошенничестве

Бывший глава района в Дагестане стал подозреваемым по уголовному делу о махинациях с землей. Ущерб казне составил более 160 млн рублей.

Бывший руководитель администрации Дахадаевского района Дагестана задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, передали в управлении СК РФ по республике.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Дагестану по материалам УФСБ по республике возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы МО "Дахадаевский район", подозреваемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения" – управление СК РФ по Дагестану

Как установило следствие, в середине прошлого десятилетия чиновник использовал свое положение для незаконного присвоения четырех участков земли, которая принадлежала региону. Стоимость участков в Дербентском и Каякентском районах превышала 160 млн рублей.

Следователи собирают доказательства, а также выясняют, кто еще мог быть причастен к махинациям.