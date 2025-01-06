Вестник Кавказа

Экс-глава района в Дагестане стал подозреваемым по делу о мошенничестве

Экс-глава района в Дагестане стал подозреваемым по делу о мошенничестве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший глава района в Дагестане стал подозреваемым по уголовному делу о махинациях с землей. Ущерб казне составил более 160 млн рублей.

Бывший руководитель администрации Дахадаевского района Дагестана задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, передали в управлении СК РФ по республике.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Дагестану по материалам УФСБ по республике возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы МО "Дахадаевский район", подозреваемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения" – управление СК РФ по Дагестану 

Как установило следствие, в середине прошлого десятилетия чиновник использовал свое положение для незаконного присвоения четырех участков земли, которая принадлежала региону. Стоимость участков в Дербентском и Каякентском районах превышала 160 млн рублей. 

Следователи собирают доказательства, а также выясняют, кто еще мог быть причастен к махинациям.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
940 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

Три города СКФО проведут Парады Победы

Три города СКФО проведут Парады Победы

Сколько мигрантов выгнали из Дагестана в 2024 году?

Сколько мигрантов выгнали из Дагестана в 2024 году?

Махачев будет драться в шортах с изображением горы в Лакском районе

Махачев будет драться в шортах с изображением горы в Лакском районе

Гора будет носить имя известного географа в Дагестане

Гора будет носить имя известного географа в Дагестане

Ущерб от подпольной криптофермы в Махачкале превысил 180 млн рублей

Ущерб от подпольной криптофермы в Махачкале превысил 180 млн рублей

Дагестан восстановил 250 га лесов в 2024 году

Дагестан восстановил 250 га лесов в 2024 году

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Пожар случился в мебельном цехе в Дагестане

Пожар случился в мебельном цехе в Дагестане

Предупреждение об обильном снегопаде распространили в Дагестане

Предупреждение об обильном снегопаде распространили в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы