Вестник Кавказа

В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

Пожарные МЧС России тушат пожар в мебельном цехе в Хасавюрте. Кадр из видео.
© Фото: МЧС России
Минпромторг Дагестана завершил оценку ущерба от пожара в мебельном цехе дагестанского Хасавюрта: неисправность проводки обошлась бюджету региона в 150 миллионов рублей.

Пожар на площади в 1,5 тыс кв м, вспыхнувший накануне ранним утром в мебельном цеху дагестанского Хасавюрта, нанес ущерб бюджету республики на сумму более 150 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минпромторга республики.

"Производственный цех, по предварительным данным, сгорел из-за неисправной проводки, и сумма причиненного ущерба составила более 150 млн рублей"

- Минпромторг Дагестана

Более 100 человек, которые трудились на производстве, остались без работы, пострадали и жители соседнего дома, на который перекинулся огонь с мебельной фабрики. Сейчас ведомство создает рабочую группу, задача которой - восстановление производства, передает РИА Новости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1540 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Женщина-водитель сбила велосипедистку и уехала в Новой Жизни

Женщина-водитель сбила велосипедистку и уехала в Новой Жизни

Врач, медсестра и пациент ранены в ДТП со скорой в Армении

Врач, медсестра и пациент ранены в ДТП со скорой в Армении

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Два человека стали жертвами ДТП на остановке в Карачаево-Черкесии

Два человека стали жертвами ДТП на остановке в Карачаево-Черкесии

Несколько человек погибли в результате падения фуры на машины в Грузии

Несколько человек погибли в результате падения фуры на машины в Грузии

Следователи выявили три возможные причины взрыва газа в Черкесске

Следователи выявили три возможные причины взрыва газа в Черкесске

Мужчина умер в реабилитационном центре в Каспийске

Мужчина умер в реабилитационном центре в Каспийске

Взрыв газа в Тбилиси: погиб человек, есть раненые

Взрыв газа в Тбилиси: погиб человек, есть раненые

Приговор за угрозу безопасности движения впервые в России вынесли в Каспийске

Приговор за угрозу безопасности движения впервые в России вынесли в Каспийске

В Армении в ДТП погиб депутат парламента Мгер Саакян

В Армении в ДТП погиб депутат парламента Мгер Саакян

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы