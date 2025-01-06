В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

Минпромторг Дагестана завершил оценку ущерба от пожара в мебельном цехе дагестанского Хасавюрта: неисправность проводки обошлась бюджету региона в 150 миллионов рублей.

Пожар на площади в 1,5 тыс кв м, вспыхнувший накануне ранним утром в мебельном цеху дагестанского Хасавюрта, нанес ущерб бюджету республики на сумму более 150 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минпромторга республики.

"Производственный цех, по предварительным данным, сгорел из-за неисправной проводки, и сумма причиненного ущерба составила более 150 млн рублей"

- Минпромторг Дагестана

Более 100 человек, которые трудились на производстве, остались без работы, пострадали и жители соседнего дома, на который перекинулся огонь с мебельной фабрики. Сейчас ведомство создает рабочую группу, задача которой - восстановление производства, передает РИА Новости.