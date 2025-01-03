Пожар случился в мебельном цехе в Дагестане

В Дагестане ночью загорелся мебельный цех. Возгорание было локализовано специалистами, пострадал также частный дом. Горели 1,5 тыс кв м.

В городе Хасавюрт после полуночи вспыхнул пожар в мебельном цехе, информирует МЧС РФ.

"В Дагестане сотрудники МЧС России тушат мебельный цех. В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1 500 "квадратах"

– ведомство

Затем пожар распространился на частный жилой дом, находящийся рядом с цехом. Согласно информации ГУ МЧС по Дагестану, в результате частично сгорели две комнаты одноэтажного дома на площади 50 "квадратов".

Позже пожар в Хасавюрте был локализован усилиями огнеборцев. Пострадавших при ЧС нет.