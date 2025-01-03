Жители Дагестана получили 440 новых рабочих местах

Около 440 рабочих в Дагестане получили рабочие места на нескольких промышленных заводах республики в 2024 году. Это сопровождается активным развитием отрасли.

Промышленные предприятия в Дагестане предоставили 440 новых рабочих мест в 2024 году. Основой для этого стало развитие промышленного сектора, рассказал глава республиканского Минпрома Низам Халилов.

"В рамках реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности за 2024 год предварительно создано 442 рабочих места. В 2023 году в промышленности создано 511 новых рабочих мест"

- Низам Халилов

Также 11 промышленных предприятий повысили производственные способности за счет субсидированной покупки нового оборудования на 92 млн рублей.