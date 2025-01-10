Где в Абхазии можно купаться на Крещение?

Купания на Крещение в 2025 году в Абхазии будут проводиться в селе Каман Сухумского района, рассказал глава Абхазской православной церкви отец Виссарион.
По его словам, те, кто хочет принять в них участие, могут сделать это вечером 18 января, в Крещенский сочельник.
Отец Виссарион также сообщил, что все желающие принять крещение могут пройти этот обряд в реке Гумиста, неподалеку от монастыря Святого Иоанна Златоуста в Камане.
Руководитель АПЦ рассказал также, что во время Крещения все воды становятся священными. Поэтому верующие могут совершить купание не только в реках, но и в Черном море.
Что касается места для купаний в селе Каман, то оно будет специальным образом оборудовано, там будут нести дежурство медики и спасатели. Кроме того, будут созданы пункты обогрева, передает Sputnik.
Напомним, большинство жителей Абхазии – около двух третей – исповедуют христианство, а точнее православие.