Где в Абхазии можно купаться на Крещение?

Православные верующие Абхазии смогут совершить Крещенские купания вечером в сочельник. Они состоятся в селе Каман, расположенном в Сухумском районе, в реке Гумиста.

Купания на Крещение в 2025 году в Абхазии будут проводиться в селе Каман Сухумского района, рассказал глава Абхазской православной церкви отец Виссарион.

По его словам, те, кто хочет принять в них участие, могут сделать это вечером 18 января, в Крещенский сочельник.

Отец Виссарион также сообщил, что все желающие принять крещение могут пройти этот обряд в реке Гумиста, неподалеку от монастыря Святого Иоанна Златоуста в Камане.

Руководитель АПЦ рассказал также, что во время Крещения все воды становятся священными. Поэтому верующие могут совершить купание не только в реках, но и в Черном море.

Что касается места для купаний в селе Каман, то оно будет специальным образом оборудовано, там будут нести дежурство медики и спасатели. Кроме того, будут созданы пункты обогрева, передает Sputnik.

Напомним, большинство жителей Абхазии – около двух третей – исповедуют христианство, а точнее православие.