Открытки с Крещением Господним 2025: поздравления, когда купаются, что нельзя делать?

К числу ключевых и самых любимых в народе православных праздников относится Крещение Господне, или Богоявление. Верующие празднуют Крещение Иисуса Христа, которое стало началом его общественного служения и во время которого мир впервые увидел явление Бога как Троицы.
Когда Крещение 2025?
Дата Крещения Господня, или Богоявления, – постоянная, она не меняется год от года.
Поэтому ответить на вопрос, какого числе Крещение, просто: каждый год праздник отмечают 19 января по новому стилю, а по старому стилю он приходится на 6 января.
День перед Крещением, то есть 18 января (5 января по старому стилю), называется Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления.
Что такое Крещение Господне?
В праздник Крещения христиане вспоминают важнейшее событие – крещение (омовение) Иисуса Христа, которое совершил в реке Иордан Иоанн Креститель. Во время его крещения с небес раздался голос Бога Отца, который назвал Иисуса своим сыном, и в то же время с небес спустился Святой Дух в виде голубя. Так Бог впервые явился миру как Троица: Отец, Сын и Святой Дух. Именно поэтому другое название праздника Крещения – Богоявление.
Главный символ праздника – святая вода. Накануне него и в сам день Крещения церковь совершает чин "Великого освящения воды". Освящение воды несет глубокий смысл: оно означает примирение земного мира с Создателем и возрождение природы, которая была изменена человеческим грехом.
Открытки с Крещением
Поздравить с Крещением родных и близких можно послав им красивую картинку по электронной почте или в любом мессенджере.
Для открыток с Крещением обычно используют православные мотивы. На таких фото или картинках могут быть изображены храмы, проруби с освященной водой – иордани, и многое другое, что напоминает о великом празднике Крещения.
Поздравление с Крещением
Поздравить с Крещением можно членов своей семьи, друзей, соседей и даже коллег. Особенно приятно будет поздравление воцерковленным людям.
Для поздравления с Богоявлением подойдут любые теплые пожелания, ведь главное – чтобы они были искренними и исходили от чистого сердца.
Поздравляю с Крещением Господним! Пусть этот светлый праздник принесет вам любовь, наполнит душу миром и прощением! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили спокойствие и благополучие! Крепкого здоровья и тепла!
Позвольте поздравить с великим праздником Крещения и пожелать душевного тепла и спокойствия! Пусть надежда, вера и любовь не покидают вашу душу! Пусть на сердце всегда будет мир и тишина! Всего самого хорошего вам, вашим родным и близким!
Со светлым праздником Крещения! Желаю чистоты помыслов и светлого настроения! Пусть беды и печали обходят твой дом стороной, пусть святая вода убережет от горя, пусть молитва и вера дадут тебе и твоим близким счастье!
Когда купаются на Крещение Господне?
Крещенские купания в проруби – сравнительно молодая традиция, она начала широко распространяться только после распада Советского Союза.
До революции 1917 года прорубь в форме креста вырубали на водоемах, расположенным неподалеку от церкви, чтобы освятить воду в них, для этого служился молебен, и в воду трижды опускался крест. Сейчас такие проруби – иначе они называются иордань – делают для купаний на Крещение.
Купания проходят и в Крещенский сочельник 18 января, после службы, и в сам день Богоявления 19 января, также после службы.
Обычно верующие заходят в воду, крестятся, произносят "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!", а также три раза окунаются в воду с головой. Каких-либо строгих правил, как совершать крещенские купания, не существует.
Приметы на Крещение
Такой любимый народом праздник как Крещение, конечно, не мог обойтись без примет.
- Многие из них связаны со святой водой. Так, считалось, что особой силой на Крещение обладает не только вода, но и просто снег. Желающие вернуть себе здоровье натирали снегом руки и лицо.
- Принято было проветривать дом, хотя в середине января, как правило, стояли сильные морозы. Люди верили, что через раскрытые окна и двери из дома уходят печали, а приходит в него счастье.
- Посвататься к невесте также часто стремились на Крещение: считали, что если о свадьбе удастся ударить по руками в этот день, то брак будет счастливым.
Естественно, существовало и множество примет на погоду.
- Обычно на 18-19 января стояли сильные морозы, которые так и назывались – Крещенские. А если в каком-то году они не приходили, и погода была теплой, – не к добру: от такой аномалии ждали больших бед и потрясений, например, войн.
- Если ночь перед Крещением ясная, и на улице морозно, – то летом будет мало дождей, установится жара.
- Пасмурная и холодная погода в ночь перед Богоявлением обещает хороший урожай.
Что нельзя делать в Крещение?
В сочельник и на само Крещение, как и в другие церковные праздники, не стоит работать или делать уборку.
Нельзя ссориться, драться, думать о ком-либо плохо.
Так как вода на Крещение имеет особое значение, в эти два дня обычно не стирают и не выбрасывают ничего в водоемы.
Гадания на Крещение
Стоит отметить, что церковь вообще запрещает гадания, в том числе и в Крещенский сочельник. Однако, несмотря на это, в народе они были очень популярны, тем более, что Крещенским сочельником завершался долгий период Святок, одной из традиций которых были как раз гадания .
Гадали в основном молодые незамужние девушки, и, конечно, в основном их интересовал вопрос о замужестве и о будущем женихе.
- Чтобы узнать имя будущего мужа, выходили на улицу и спрашивали первого встречного мужчину, как его зовут. Верили, что, какое имя он назовет – так будут звать суженого.
- Увидеть того, кто станет мужем, можно было и во сне. Для этого поздно вечером нужно было позвать "Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный", а затем сразу лечь спать. Считалось, что тот, кто приснится в эту ночь, и станет супругом.
- Узнать, какой будет семейная жизнь, можно было выйдя ночью на перекресток. Если в этот момент будут слышны смех и радостные разговоры, значит, характер у мужа будет легкий, и жить супруги будут ладно. Если споры и ругань – то стоит готовиться к семейным неурядицам.