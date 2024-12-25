Открытки с Крещением Господним 2025: поздравления, когда купаются, что нельзя делать?

Крещение Господне, или Богоявление, – это один из важнейших православных праздников, который стал поистине народным. Открытки и поздравления, приметы и гадания. Какого числа праздник, когда и как купаются в проруби?

К числу ключевых и самых любимых в народе православных праздников относится Крещение Господне, или Богоявление. Верующие празднуют Крещение Иисуса Христа, которое стало началом его общественного служения и во время которого мир впервые увидел явление Бога как Троицы.

Когда Крещение 2025?

Дата Крещения Господня, или Богоявления, – постоянная, она не меняется год от года.

Поэтому ответить на вопрос, какого числе Крещение, просто: каждый год праздник отмечают 19 января по новому стилю, а по старому стилю он приходится на 6 января.

День перед Крещением, то есть 18 января (5 января по старому стилю), называется Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Крещение Господне?

В праздник Крещения христиане вспоминают важнейшее событие – крещение (омовение) Иисуса Христа, которое совершил в реке Иордан Иоанн Креститель. Во время его крещения с небес раздался голос Бога Отца, который назвал Иисуса своим сыном, и в то же время с небес спустился Святой Дух в виде голубя. Так Бог впервые явился миру как Троица: Отец, Сын и Святой Дух. Именно поэтому другое название праздника Крещения – Богоявление.

Главный символ праздника – святая вода. Накануне него и в сам день Крещения церковь совершает чин "Великого освящения воды". Освящение воды несет глубокий смысл: оно означает примирение земного мира с Создателем и возрождение природы, которая была изменена человеческим грехом.

Открытки с Крещением

Поздравить с Крещением родных и близких можно послав им красивую картинку по электронной почте или в любом мессенджере.

Для открыток с Крещением обычно используют православные мотивы. На таких фото или картинках могут быть изображены храмы, проруби с освященной водой – иордани, и многое другое, что напоминает о великом празднике Крещения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравление с Крещением

Поздравить с Крещением можно членов своей семьи, друзей, соседей и даже коллег. Особенно приятно будет поздравление воцерковленным людям.

Для поздравления с Богоявлением подойдут любые теплые пожелания, ведь главное – чтобы они были искренними и исходили от чистого сердца.

Поздравляю с Крещением Господним! Пусть этот светлый праздник принесет вам любовь, наполнит душу миром и прощением! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили спокойствие и благополучие! Крепкого здоровья и тепла!

Позвольте поздравить с великим праздником Крещения и пожелать душевного тепла и спокойствия! Пусть надежда, вера и любовь не покидают вашу душу! Пусть на сердце всегда будет мир и тишина! Всего самого хорошего вам, вашим родным и близким!

Со светлым праздником Крещения! Желаю чистоты помыслов и светлого настроения! Пусть беды и печали обходят твой дом стороной, пусть святая вода убережет от горя, пусть молитва и вера дадут тебе и твоим близким счастье!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда купаются на Крещение Господне?

Крещенские купания в проруби – сравнительно молодая традиция, она начала широко распространяться только после распада Советского Союза.

До революции 1917 года прорубь в форме креста вырубали на водоемах, расположенным неподалеку от церкви, чтобы освятить воду в них, для этого служился молебен, и в воду трижды опускался крест. Сейчас такие проруби – иначе они называются иордань – делают для купаний на Крещение.

Купания проходят и в Крещенский сочельник 18 января, после службы, и в сам день Богоявления 19 января, также после службы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обычно верующие заходят в воду, крестятся, произносят "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!", а также три раза окунаются в воду с головой. Каких-либо строгих правил, как совершать крещенские купания, не существует.

Приметы на Крещение

Такой любимый народом праздник как Крещение, конечно, не мог обойтись без примет.

Многие из них связаны со святой водой. Так, считалось, что особой силой на Крещение обладает не только вода, но и просто снег. Желающие вернуть себе здоровье натирали снегом руки и лицо.

Принято было проветривать дом, хотя в середине января, как правило, стояли сильные морозы. Люди верили, что через раскрытые окна и двери из дома уходят печали, а приходит в него счастье.

Посвататься к невесте также часто стремились на Крещение: считали, что если о свадьбе удастся ударить по руками в этот день, то брак будет счастливым.

Естественно, существовало и множество примет на погоду.

Обычно на 18-19 января стояли сильные морозы, которые так и назывались – Крещенские. А если в каком-то году они не приходили, и погода была теплой, – не к добру: от такой аномалии ждали больших бед и потрясений, например, войн.

Если ночь перед Крещением ясная, и на улице морозно, – то летом будет мало дождей, установится жара.

Пасмурная и холодная погода в ночь перед Богоявлением обещает хороший урожай.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать в Крещение?

В сочельник и на само Крещение, как и в другие церковные праздники, не стоит работать или делать уборку.

Нельзя ссориться, драться, думать о ком-либо плохо.

Так как вода на Крещение имеет особое значение, в эти два дня обычно не стирают и не выбрасывают ничего в водоемы.

Гадания на Крещение

Стоит отметить, что церковь вообще запрещает гадания, в том числе и в Крещенский сочельник. Однако, несмотря на это, в народе они были очень популярны, тем более, что Крещенским сочельником завершался долгий период Святок, одной из традиций которых были как раз гадания .

Гадали в основном молодые незамужние девушки, и, конечно, в основном их интересовал вопрос о замужестве и о будущем женихе.

Чтобы узнать имя будущего мужа, выходили на улицу и спрашивали первого встречного мужчину, как его зовут. Верили, что, какое имя он назовет – так будут звать суженого.

Увидеть того, кто станет мужем, можно было и во сне. Для этого поздно вечером нужно было позвать "Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный", а затем сразу лечь спать. Считалось, что тот, кто приснится в эту ночь, и станет супругом.

Узнать, какой будет семейная жизнь, можно было выйдя ночью на перекресток. Если в этот момент будут слышны смех и радостные разговоры, значит, характер у мужа будет легкий, и жить супруги будут ладно. Если споры и ругань – то стоит готовиться к семейным неурядицам.