Вестник Кавказа

Крещение в Грузии 2025: когда и как празднуют Натлисгеба?

Варвара Клименко
Храм в Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Христианство играет большую роль в Грузии, поэтому население с трепетом готовится к главным церковным праздникам. Ближайший из них – Крещение Господне, или Натлисгеба. Расскажем о дате, традициях, поздравлениях на грузинском языке и других православных праздниках в Грузии в 2025 году, а также о самом крещении страны.

Как и весь православный мир, Грузия отмечает один из главных церковных праздников – Крещение Господне. В переводе на грузинский язык он именуется Натлисгеба.

© Фото: патриархия Грузии

Дата Крещения в Грузии 2025

Вся Грузия празднует Крещение 19 января. Оно носит статус государственного праздника, поэтому во всех госучреждениях и учебных заведениях это выходной день. В 2025 году Крещение выпадает на воскресенье.

Как отмечают Крещение в Грузии?

Во всех церквях Грузии проходят праздничные службы. В столице страны, Тбилиси, большая литургия проходит в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы. С ней связан чин Великого водосвятия. Он совершается дважды: накануне праздника Крещения — после литургии или вечерни, и в сам день праздника — после службы.

В этот день также принято навещать своих крестных, чтобы поздравить с праздником. Другая устоявшаяся традиция – массовое крещение младенцев. Оно проводится по инициативе главы Грузинской православной церкви Католикоса-Патриарха Илии II.

© Фото: патриархия Грузии

Кроме того, грузинский патриарх по традиции крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Эта инициатива направлена на улучшение демографической ситуации в стране. Сейчас у Илии II более 40 тыс крестников.

Традиционно праздник завершается морским купанием в Батуми, Аджария. По окончании литургии представители церкви, власти и многочисленной паствы шествием идут на побережье, чтобы окунуться в Черное море.

В каком году произошло крещение Грузии?

Крещение Грузии состоялось на реке Кура в 324 году в период правления царя Мириана III. Именно он объявил христианство официальной религией после чудесного исцеления, совершенного святой Нино – одной из покровительниц Грузии и ключевой фигуры в христианизации страны.

Слияние Арагви и Куры
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Крещением на грузинском языке

Если нужно поздравить близких с Крещением на грузинском языке, то можно использовать следующие фразы:

  • Поздравляем с Крещением Христовым! – гилоцавт натлисхэбас! – გილოცავთ ნათლისღებას!
  • Пришло Крещение Господне! - мовида натлисгхэбис дгхэ! – მოვიდა ნათლისღების დღე!
  • Будьте всегда счастливы! гковэлтвис игкавит бэдниэри! – ყოველთვის იყავით ბედნიერი!
  • Любовь и уважение! – сигкварули да пативисцема! – სიყვარული და პატივისცემა!

Церковные праздники в Грузии 2025

Православие в Грузии играет большую роль. Кроме Натлисгебы празднуются и другие важные для страны церковные праздники:

  • Ахдгома, или же Пасха – один из самых значимых праздников в Грузии. Дата отмечания меняется каждый год. В 2025 году она пройдет 20 апреля.
  • Нинооба – церковный праздник, который посвящен святой Нино, принесшей христианство в страну. Его отмечают 1 июня по всей Грузии.
Храм Светицховели
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"
  • Мариамоба - день Успения Пресвятой Богородицы. Он занимает значительное место в православной жизни Грузии, так как Дева Мария, или, как ее здесь называют, Мариам, считается покровительницей страны. Празднование проходит 28 сентября.
  • Мцхетоба-Светицховлоба – праздник, который отмечается 14 октября в Грузии. Этот день считается одним из самых важных событий в истории страны, так как в этот день Грузия обрела великую православную святыню – хитон Господень.
  • Георгоба – праздник, посвященный одному из покровителей Грузии - Святому Георгию. Дата - 23 ноября.
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