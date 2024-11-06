Крещение в Грузии 2025: когда и как празднуют Натлисгеба?

Христианство играет большую роль в Грузии, поэтому население с трепетом готовится к главным церковным праздникам. Ближайший из них – Крещение Господне, или Натлисгеба. Расскажем о дате, традициях, поздравлениях на грузинском языке и других православных праздниках в Грузии в 2025 году, а также о самом крещении страны.

Как и весь православный мир, Грузия отмечает один из главных церковных праздников – Крещение Господне. В переводе на грузинский язык он именуется Натлисгеба.

© Фото: патриархия Грузии

Дата Крещения в Грузии 2025

Вся Грузия празднует Крещение 19 января. Оно носит статус государственного праздника, поэтому во всех госучреждениях и учебных заведениях это выходной день. В 2025 году Крещение выпадает на воскресенье.

Как отмечают Крещение в Грузии?

Во всех церквях Грузии проходят праздничные службы. В столице страны, Тбилиси, большая литургия проходит в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы. С ней связан чин Великого водосвятия. Он совершается дважды: накануне праздника Крещения — после литургии или вечерни, и в сам день праздника — после службы.

В этот день также принято навещать своих крестных, чтобы поздравить с праздником. Другая устоявшаяся традиция – массовое крещение младенцев. Оно проводится по инициативе главы Грузинской православной церкви Католикоса-Патриарха Илии II.

© Фото: патриархия Грузии

Кроме того, грузинский патриарх по традиции крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Эта инициатива направлена на улучшение демографической ситуации в стране. Сейчас у Илии II более 40 тыс крестников.

Традиционно праздник завершается морским купанием в Батуми, Аджария. По окончании литургии представители церкви, власти и многочисленной паствы шествием идут на побережье, чтобы окунуться в Черное море.

В каком году произошло крещение Грузии?

Крещение Грузии состоялось на реке Кура в 324 году в период правления царя Мириана III. Именно он объявил христианство официальной религией после чудесного исцеления, совершенного святой Нино – одной из покровительниц Грузии и ключевой фигуры в христианизации страны.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Крещением на грузинском языке

Если нужно поздравить близких с Крещением на грузинском языке, то можно использовать следующие фразы:

Поздравляем с Крещением Христовым! – гилоцавт натлисхэбас! – გილოცავთ ნათლისღებას!

Пришло Крещение Господне! - мовида натлисгхэбис дгхэ! – მოვიდა ნათლისღების დღე!

Будьте всегда счастливы! гковэлтвис игкавит бэдниэри! – ყოველთვის იყავით ბედნიერი!

Любовь и уважение! – сигкварули да пативисцема! – სიყვარული და პატივისცემა!

Церковные праздники в Грузии 2025

Православие в Грузии играет большую роль. Кроме Натлисгебы празднуются и другие важные для страны церковные праздники:

Ахдгома, или же Пасха – один из самых значимых праздников в Грузии. Дата отмечания меняется каждый год. В 2025 году она пройдет 20 апреля.

или же – один из самых значимых праздников в Грузии. Дата отмечания меняется каждый год. В 2025 году она пройдет 20 апреля. Нинооба – церковный праздник, который посвящен святой Нино, принесшей христианство в страну. Его отмечают 1 июня по всей Грузии.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Мариамоба - день Успения Пресвятой Богородицы. Он занимает значительное место в православной жизни Грузии, так как Дева Мария, или, как ее здесь называют, Мариам, считается покровительницей страны. Празднование проходит 28 сентября.

- день Успения Пресвятой Богородицы. Он занимает значительное место в православной жизни Грузии, так как Дева Мария, или, как ее здесь называют, Мариам, считается покровительницей страны. Празднование проходит 28 сентября. Мцхетоба-Светицховлоба – праздник, который отмечается 14 октября в Грузии. Этот день считается одним из самых важных событий в истории страны, так как в этот день Грузия обрела великую православную святыню – хитон Господень.

– праздник, который отмечается 14 октября в Грузии. Этот день считается одним из самых важных событий в истории страны, так как в этот день Грузия обрела великую православную святыню – хитон Господень. Георгоба – праздник, посвященный одному из покровителей Грузии - Святому Георгию. Дата - 23 ноября.