Святки 2025: что за праздник, традиции и запреты

Святки - время для радости, встреч с друзьями и веселых застолий, которое связывает два важных в христианстве дня: Рождество и Крещение. Что за праздник Святки, как его отмечают и что нельзя делать в святочные дни 2025 - рассказываем в этом материале.

Когда Святки 2025?

Святки - это общее название для дней, которые разделяют два важнейших христианских праздника, Рождество и Крещение. Поэтому иногда эти дни называют Рождественскими святками, а иногда Крещенскими. Святки начинаются с 8 января - сразу после Рождества, в день Собора Пресвятой Богородицы, и заканчиваются 17 января - накануне Крещенского сочельника. Всего святки длятся 12 дней, каждый из которых имеет свое значение.

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Что за праздник святки?

Святки, которые продолжаются с 8 по 17 января, православной церковью определяются как праздничные дни после длительного периода Рождественского поста, длящегося 40 дней. В дни Святок даже традиционные постные среда и пятница отменяются: на святочных неделях можно есть любую пищу. Церковное значение Святок - торжество и радость в связи с появлением на свет Спасителя, то есть Иисуса Христа, ключевой фигуры христианства.

Святки - это православный праздник?

В IV веке Cвятки стали частью христианской традиции чествования Иисуса Христа в связи с тем, что праздник Богоявления был разделён на два, Рождество и Крещение с временным промежутком в 12 дней. В православии этот период стали называть Cвятками, а католическая церковь присвоила ему название Двенадцать дней Рождества. Святки у католиков не менее радостный праздник, чем у православных: в эти дни верующие ходят в церковь, дарят друг другу подарки и устраивают праздничные ужины.

Святки по дням

Святочные дни 2025 начались 8 января с праздника Собора Пресвятой Богородицы, в который чествуют Деву Марию за то, что она родила Спасителя Иисуса. В целом Святки в православном христианстве разделяют на три этапа:

с 8 до 13 января дни, посвящённые Рождеству

14 января - День Обрезания Господня. Этот праздник всегда отмечается на 8й день после Рождества

15-17 января - предпразднество Крещения Господня.

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Святки на Руси

До того как Святки стали частью православия, многодневный период со своими обрядами и традициями был приурочен к дню Солнцеворота, значение которого заключалось в победе света над тьмой. Отсюда и само название ”святки”, которое с древнерусского означает праздничные светлые дни. С распространением христианства на Руси с язычеством начали активно бороться, однако традиции святок, с пением колядок, ряжением и массовыми гуляниями, церкви до конца побороть не удалось, правда, сам святочный период под влиянием православного нарратива сместился с дней, предшествующих Солнцестоянию, на 12 дней между Рождеством и Крещением.

Традиции и обряды Святок

Традиции и обряды Святок, пожалуй, одни из наиболее сохранившихся со времен Древней Руси. По сей день многие из них практикуются, а некоторые даже были приняты (с некоторыми изменениями) православной церковью. Существуют следующие святочные традиции:

Традиция колядовать , которая изначально была обрядом встречи нового года, праздника Солнцеворота. Колядовать - означает обходить дома с поздравительными песнями - колядками, зачастую в вечернее время.

, которая изначально была обрядом встречи нового года, праздника Солнцеворота. Колядовать - означает обходить дома с поздравительными песнями - колядками, зачастую в вечернее время. Нередко колядовать ходили ряжеными, то есть переодетыми в различные обрядовые костюмы. Эти костюмы символизировали нечистую силу, которую нужно было задобрить хозяевам домов, посещаемых ряжеными.

Посевание, которое сегодня нередко практикуют на Старый Новый год, тоже часть святочных обрядов: колядующие посыпали зерном пороги домов, в которые приходили, чтобы у хозяев в новом году был хороший урожай.

Также в период святок проводили гуляния и посиделки, которые, с одной стороны, славили языческих божеств и наступление нового года , а с другой - были возможностью для знакомства и сближения юношей и девушек.

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Святочные гадания

Еще одна важная традиция, которая практиковалось на Святки у язычников, это гадания. Святочные гадания совершались в первую очередь девушками, а их целью было заглянуть в будущее и узнать, какой будет судьба юной женщины: скоро ли она выйдет замуж, будет ли ей хорошо в семье мужа и насколько обеспеченная жизнь ей сулит.

Более старшее поколение осуществляло гадание на Святки с тем, чтобы выяснить, каким будет урожай в новом году и какие культуры лучше сеять.

Что касается того, можно ли сегодня гадать на Святки, святочные гадания, как и гадания в любой другой период, запрещены церковью, поскольку этот обряд считается общением с дьяволом, а не с Богом. Поэтому верующим православным в дни Святок 2025 лучше отказаться от гаданий.

Что нельзя делать на Святки?

В 12 дней между Рождеством и Крещением, согласно церковной традиции нельзя провести обряд венчания, поскольку в эти дни верующие славят Бога и выше этого ничего нет. Также не стоит в Святочные дни:

предаваться унынию

злословить

отказывать в помощи нуждающимся.

Иных запретов в Святки церковь не предусматривает.

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Можно ли работать, вязать, стирать и стричься на Святки?

В рамках языческой традиции празднования Святок, в это время было нельзя:

работать, поскольку к началу Святок завершались все работы, связанные с зерном

заниматься шитьем и вязанием, чтобы не навязать беды и болезни

охотиться.

Православная церковь ни работать, ни стирать, ни вышивать, ни стричься, ни делать уборку в доме не запрещает, поскольку все эти действия не являются грехом.

Поздравления на Святки

Поздравляя со Святками, близкие желают друг другу благополучия, покровительства высших сил, мудрости и успехов. Поздравлять со Святками можно в любой день с 8 и до 17 января включительно.