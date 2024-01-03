Вестник Кавказа

Святки 2025: что за праздник, традиции и запреты

Екатерина Винник
Святки 2025: что за праздник, традиции и запреты
© Фото: Константин Маковский/Public domain
Святки - время для радости, встреч с друзьями и веселых застолий, которое связывает два важных в христианстве дня: Рождество и Крещение. Что за праздник Святки, как его отмечают и что нельзя делать в святочные дни 2025 - рассказываем в этом материале.

Когда Святки 2025?

Святки - это общее название для дней, которые разделяют два важнейших христианских праздника, Рождество и Крещение. Поэтому иногда эти дни называют Рождественскими святками, а иногда Крещенскими. Святки начинаются с 8 января - сразу после Рождества, в день Собора Пресвятой Богородицы, и заканчиваются 17 января - накануне Крещенского сочельника. Всего святки длятся 12 дней, каждый из которых имеет свое значение. 

© Фото: Лубок/Public domain

Что за праздник святки?

Святки, которые продолжаются с 8 по 17 января, православной церковью определяются как праздничные дни после длительного периода Рождественского поста, длящегося 40 дней. В дни Святок даже традиционные постные среда и пятница отменяются: на святочных неделях можно есть любую пищу. Церковное значение Святок - торжество и радость в связи с появлением на свет Спасителя, то есть Иисуса Христа, ключевой фигуры христианства. 

Святки - это православный праздник?

В IV веке Cвятки стали частью христианской традиции чествования Иисуса Христа в связи с тем, что праздник Богоявления был разделён на два, Рождество и Крещение с временным промежутком в 12 дней. В православии этот период стали называть Cвятками, а католическая церковь присвоила ему название Двенадцать дней Рождества. Святки у католиков не менее радостный праздник, чем у православных: в эти дни верующие ходят в церковь, дарят друг другу подарки и устраивают праздничные ужины. 

Святки по дням 

Святочные дни 2025 начались 8 января с праздника Собора Пресвятой Богородицы, в который чествуют Деву Марию за то, что она родила Спасителя Иисуса. В целом Святки в православном христианстве разделяют на три этапа: 

  • с 8 до 13 января дни, посвящённые Рождеству 
  • 14 января - День Обрезания Господня. Этот праздник всегда отмечается на 8й день после Рождества
  • 15-17 января - предпразднество Крещения Господня. 
© Фото: Michał Elwiro Andriolli/Public domain

Святки на Руси 

До того как Святки стали частью православия, многодневный период со своими обрядами и традициями был приурочен к дню Солнцеворота, значение которого заключалось в победе света над тьмой. Отсюда и само название ”святки”, которое с древнерусского означает праздничные светлые дни. С распространением христианства на Руси с язычеством начали активно бороться, однако традиции святок, с пением колядок, ряжением и массовыми гуляниями, церкви до конца побороть не удалось, правда, сам святочный период под влиянием православного нарратива сместился с дней, предшествующих Солнцестоянию, на 12 дней между Рождеством и Крещением. 

Традиции и обряды Святок 

Традиции и обряды Святок, пожалуй, одни из наиболее сохранившихся со времен Древней Руси. По сей день многие из них практикуются, а некоторые даже были приняты (с некоторыми изменениями) православной церковью. Существуют следующие святочные традиции: 

  • Традиция колядовать, которая изначально была обрядом встречи нового года, праздника Солнцеворота. Колядовать - означает обходить дома с поздравительными песнями - колядками, зачастую в вечернее время.
  • Нередко колядовать ходили ряжеными, то есть переодетыми в различные обрядовые костюмы. Эти костюмы символизировали нечистую силу, которую нужно было задобрить хозяевам домов, посещаемых ряжеными. 
  • Посевание, которое сегодня нередко практикуют на Старый Новый год, тоже часть святочных обрядов: колядующие посыпали зерном пороги домов, в которые приходили, чтобы у хозяев в новом году был хороший урожай. 

Также в период святок проводили гуляния и посиделки, которые, с одной стороны, славили языческих божеств и наступление нового года , а с другой - были возможностью для знакомства и сближения юношей и девушек. 

© Фото: Роман Плавинский/Creative Commons Attribution 4.0

Святочные гадания 

Еще одна важная традиция, которая практиковалось на Святки у язычников, это гадания. Святочные гадания совершались в первую очередь девушками, а их целью было заглянуть в будущее и узнать, какой будет судьба юной женщины: скоро ли она выйдет замуж, будет ли ей хорошо в семье мужа и насколько обеспеченная жизнь ей сулит. 

Более старшее поколение осуществляло гадание на Святки с тем, чтобы выяснить, каким будет урожай в новом году и какие культуры лучше сеять. 

Что касается того, можно ли сегодня гадать на Святки, святочные гадания, как и гадания в любой другой период, запрещены церковью, поскольку этот обряд считается общением с дьяволом, а не с Богом. Поэтому верующим православным в дни Святок 2025 лучше отказаться от гаданий. 

Что нельзя делать на Святки?

В 12 дней между Рождеством и Крещением, согласно церковной традиции нельзя провести обряд венчания, поскольку в эти дни верующие славят Бога и выше этого ничего нет. Также не стоит в Святочные дни: 

  • предаваться унынию
  • злословить
  • отказывать в помощи нуждающимся. 

Иных запретов в Святки церковь не предусматривает. 

© Фото: С. Шамота/Public domain

Можно ли работать, вязать, стирать и стричься на Святки?

В рамках языческой традиции празднования Святок, в это время было нельзя: 

  • работать, поскольку к началу Святок завершались все работы, связанные с зерном
  • заниматься шитьем и вязанием, чтобы не навязать беды и болезни
  • охотиться.  

Православная церковь ни работать, ни стирать, ни вышивать, ни стричься, ни делать уборку в доме не запрещает, поскольку все эти действия не являются грехом. 

Поздравления на Святки 

Поздравляя со Святками, близкие желают друг другу благополучия, покровительства высших сил, мудрости и успехов. Поздравлять со Святками можно в любой день с 8  и до 17 января включительно. 

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