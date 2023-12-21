Рождество, колядки, сочельник, святки в России: как всё начиналось

У Рождества в России интересная и непростая история. Рождественские традиции берут начало с давних времен, а сам праздник отмечают даже те, кто не считает себя последователем какой-либо религии. Как отмечали Рождество на Руси, кто придумал украшать елку, что такое колядки и почему сочельник так называется - рассказываем в этом материале.

Что такое Коляда?

Рождество на Руси начали отмечать в X веке с принятием христианства. К этому времени в Европе Рождество уже праздновали шесть столетий. Но что же отмечали на Руси вместо Рождества? Ответ на этот вопрос кроется в одной из рождественских традиций: колядовании. В Древней Руси в дни зимнего солнцестояния чествовали славянского бога Коляду. У славян бог Коляда олицетворял молодое солнце и символизировал начало нового цикла, когда день становился длиннее, а значит, свет одерживал победу над тьмой. В старославянской мифологии Коляда был рожден от Даждьбога, который символизировал солнце и плодородие. Изображали Коляду в образе младенца или юноши со светлыми волосами.

Чествование Коляды приходилось на 22-25 декабря. Празднования сопровождались особым ритуалом: молодые люди надевали маски животных, чтобы их никто не узнал, и ходили по домам, чтобы спеть колядки - особые песни, славящие Коляду. Сегодня колядки - это один из основных источников знаний о Коляде. Те, к кому приходила молодежь, обязательно предлагали угощение и даже деньги.

Рождество на Руси

Официальной датой Рождества в IV веке папа римский Юлий I выбрал 25 декабря, чтобы положить конец языческим традициям в европейских странах. Аналогичным образом Рождество после крещения Руси тоже отмечалось 25 декабря вплоть до начала XX века. Христианство для Руси X века было новой религией, поэтому его популяризация происходила, в том числе и за счет сопряжения давних языческих традиций и новых верований. Таким образом Рождество на Руси вобрало в себя черты праздника Бога Коляды, при этом чествование старославянского Бога со временем уступило место чествованию младенца Христа-спасителя. У колядующих появился новый символ - звезда, олицетворяющий звезду Рождества, а в песнях-колядках стал прославляться младенец Иисус.

Что такое рождественский сочельник?

Рождественский сочельник - это канун Рождества, то есть вечер перед Рождеством. В современной России Рождественский сочельник приходится на 6 января, а до XX века сочельник - 24 декабря. В течение сорока дней до сочельника православные христиане держат пост, а в сочельник пост особенно строгий: считается, что есть ничего нельзя до появления на небе первой звезды, символизирующей рождение Иисуса Христа. Одно из основных блюд на рождественский сочельник - это кутья или сочиво. От слова ”сочиво”, означающего ”сок зерна” произошло и название ”сочельник”. В свою очередь слово ”кутья” греческого происхождения и означает оно ”зерно”. Кутья или сочиво - это поминальное блюдо из пшеничных зерен с медом, и в дохристианские времена этим блюдом поминали предков. В христианской традиции в сочельник принято готовить 12 постных блюд, которые символизируют 12 апостолов - учеников Христа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое святки?

Время от Рождества до Крещения называется Святками и длится оно 12 дней. Слово ”святки” означает святой день. В христианской традиции 12 дней Рождества были приняты еще в VI веке на Турском соборе (собрании священнослужителей) во Франции в связи с тем, что многие по-прежнему соблюдали языческие традиции и продолжали чествовать языческих богов вплоть до середины января. Поскольку праздник Крещения отмечался 6 января, было принято решение сделать период между двумя праздниками - Рождеством и Крещением - периодом праздничных дней. На Руси Святые вечера по времени совпали с Велесовыми святками, которые продолжались от праздника Коляды до праздника Тура или Турцицы в честь дикого быка Тура.

Рождественская елка в России

Сегодня елка – один из главных атрибутов Рождества, как и Нового года, является елка. Традиция ставить и украшать елку именно к Рождеству, то есть к 25 декабря, укоренилась только в начале XIX века, благодаря супруге российского царя Николая I, Александре Федоровне. Эту традицию немка по происхождению привезла из Германии, где в XIX веке Рождество и соответствующая ему атрибутика начали приобретать популярность. Первая рождественская елка в России с подарками для детей была установлена в московском Кремле в 1817 году. Начиная с XIX века основным зимним праздником в царской России становится не Новый год, а предшествующее ему Рождество. Изначально елки украшали представители дворянства и знати, затем эта традиция распространилась и на другие сословия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Церковная служба в Рождество

Рождество - это двунадесятый праздник в православном христианстве, то есть праздник с фиксированной датой и один из самых важных в церковном календаре. На Рождество во всех храмах и церквях проходит праздничное богослужение, которое начинается в сочельник - 6 января. Для многих верующих православных христиан стало традицией посещать храм на Рождество, молиться за здоровье своих родных и упокоение умерших.

Существует немало церковных запретов на Рождество, предусматривающих, в первую очередь, отказ от физического труда, а также всевозможных гаданий, которые традиционны для периода святок. Большой праздник рекомендуется встретить в мире и согласии с родными и близкими.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рождественский вертеп

Рождественский вертеп (слово ”вертеп” означает ”пещера”) - это еще одна популярная традиция Рождества, которая выражается в изображении сценки с младенцем Иисусом в яслях. Традиционными персонажами рождественского вертепа выступают Дева Мария, Младенец Иисус, а также Иосиф - отец Иисуса. Самыми первыми изображениями рождественского вертепа считаются рисунки в катакомбах Рима IV века, в которых жили ранние христиане. Первым, кто начал создавать рождественские вертепы был Франциск Ассизский, основатель ордена францисканцев. В России Рождественские вертепы создавались преимущественно в XIX веке. Сегодня традиция устраивать Рождественские вертепы вновь становится популярной.

Когда Рождество было запрещено?

Борьба с Рождеством, как с религиозным праздником, не соответствующим марксистско-ленинскому атеизму, началась в России вскоре после Революции 1917 года. Своего апогея она достигла в 1929 году, когда Рождество было официально запрещено Советом народных Комиссаров СССР. К 1935 году основные рождественские традиции - украшение елки и дарение подарков детям - были перенесены на Новый год. Рождество оказалось вне закона, тем не менее люди продолжали его отмечать, правда, тайно и уже 7 января в связи с переходом государства на григорианский календарь в 1918 году. Официально Рождество как праздник и нерабочий день вернулось накануне распада СССР в 1991 году.

Рождество сегодня

Сегодня Рождество в России - один из самых любимых праздников, объединивший в себе множество разнообразных традиций и верований. В современной России Рождество празднуют даже те, кто не относит себя к православию, отмечая этот день как один из зимних праздников, на которые принято собираться с родными и близкими за праздничным столом. Рождество - время любви, единения и возможность проявить щедрость и заботу по отношению к ближним, воплощая тем самым саму суть христианства.