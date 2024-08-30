Армянское Рождество 2025: как празднуют Сурб Цнунд в Армении

6 января 2025 года армяне по всему миру будут отмечать Рождество. Почему Рождество у армян на день раньше, чем у православных христиан, как армяне его отмечают и какие рождественские традиции соблюдают - рассказываем в этом материале.

Когда Рождество в Армении в 2025 году?

Рождество в Армении всегда отмечается 6 января: этот праздник непреходящий, то есть его дата из года в год приходится на одно и то же число. Рождество для Армянской апостольской церкви - один из основных праздников в годичном цикле.

Почему в Армении Рождество 6 января

Армяне празднуют Рождество 6 января, на день раньше, чем православные христиане. Всё дело в том, что на самом деле, армяне 6 января отмечают не просто Рождество, а праздник Богоявления. В свою очередь, Богоявление - это по факту два праздника: Рождество и Крещение. В эпоху раннего христианства разделения между Рождеством и Крещением не было, верующие отмечали так называемую Епифанию - один из древнейших праздников, который был посвящён в целом появлению Иисуса Христа в мире. Этот праздник, Богоявление или Епифания, отмечался 6 января, начиная с II века.

Почему в Армении Рождество и Крещение в один день?

В середине IV века в рамках формирования догматических канонов христианства, было принято решение разделить Богоявление на два праздника: Рождество, датой которого было выбрано 25 декабря, и Крещение, которому было оставлено 6 января. Армянская Церковь, как и ряд других древневосточных церквей, не приняла этого разделения, и поэтому до сих пор празднует Рождество и Крещение в один день - 6 января. Более того, основной календарь Армянской церкви - григорианский, поэтому армянское Рождество совпадает с католическим Крещением.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рождественский пост у армян

Подготовка к Рождеству у армян начинается с рождественского поста, который длится всего 7 дней: с 30 декабря до 5 января. На самом деле, изначально рождественский пост у первых армян-христиан был 50-дневным, но позднее его сократили, и сегодня постными являются только первая, четвёртая и седьмая - предрождественская - недели. Как и в православной традиции, армянский пост на Рождество предусматривает отказ от пищи животного происхождения и греховного поведения.

Рождественский сочельник у армян

Рождественский сочельник, то есть канун праздника, в Армении отмечается 5 января. В этот день в церквях ААЦ проводится особенная литургия, которая носит название Святая Литургия Чракалуйца (Чрагалуйца), когда зажигают свечи, символизирующие благословение Господа и свет Вифлеемской звезды, которая привела языческих жрецов, волхвов, к новорождённому Иисусу. Свечи из церкви верующие забирают домой. Главное богослужение, которое проводит католикос, проходит в Эчмиадзинском соборе IV века, в городе Вагаршапат, расположенном в 20 километрах от Еревана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как армяне празднуют Рождество?

Утром 6 января, когда в Армении отмечают Рождество и Крещение (Богоявление), в армянских храмах проходит Рождественская литургия, а затем обряд освящения воды, которую, по традиции, армяне забирают с собой. После церковной службы верующие армяне собираются дома, чтобы отпраздновать в семейном кругу праздник Богоявления.

Рождественский стол армян

Традиционные рождественские блюда армян следующие:

сладкий плов в тыкве, который называется хапама

рыба, которая символизирует Иисуса Христа

пшеничная каша с курицей - ариса

гата - сладкий пирог с маслом и сахаром.

Пьют на Рождество в Армении как красное вино, так и другие алкогольные напитки.

Поздравление с армянским Рождеством

На армянском языке Рождество называется Сурб Цнунд, что означает ”Праздник Рождения”, а поздравление с праздником Рождества и Крещения звучит следующим образом: Шнорхавор Сурб Цнунд!