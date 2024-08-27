3 самых популярных праздника у армян

Армяне одинаково любят отмечать как исторические даты, так и религиозные, и домашние праздники. Расскажем, что в Армении любят праздновать, не жалея на это сил, средств и здоровья.

Сурб Затик (Святая Пасха)

В Армении отмечают Пасху в период с 22 марта по 25 апреля. Христианский праздник у армян тоже не обходится без крашеных яиц, символизирующих планету: скорлупа – небо, мембрана между скорлупой и белком – воздух, белок – воду, а желток – землю.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Пасха у армян сугубо семейный праздник, день духовного очищения, когда люди загадывают желания, которые сводятся к пожеланию здоровья всем членам семьи.

Для армян Пасха имеет более символичное значение, чем тот же Новый год, поскольку верующие (коих в стране подавляющее большинство) считают началом следующего годового цикла именно Воскресение Христово. Те, кто в ссоре, непременно должны помириться, а влюбленные – признаться друг к другу в чувствах. Считается, что верующий человек в светлый день Пасхи должен быть максимально искренним перед собой и близкими, иначе ему не удастся избавиться от мук (грехов). Языческое происхождение слова Затик, в буквальном переводе означает "избавление".

Вардавар (Преображение Иисуса Христа)

Праздник преображения традиционно отмечается через 14 дней после армянской Пасхи. Его причисляют к церковным, однако трактовки истории, как и названия, различаются. По одной версии, когда-то это был праздник цветов, о чем свидетельствует этимология (корень "вард" переводится как роза). Во другой версии, это языческий обряд, который восходит к армянской мифологии.

Так или иначе, армяне любят Вардавар за его водяное буйство. В этот день не носят строгую одежду, не берут с собой документы и бумажные деньги. В этот день пожилые, беременные и те, кому противопоказаны водные процедуры стараются не выходить на улицу.

Празднование предполагает безграничное обливание водой как себя, так всех окружающих. Домочадцы первым делом обольют друг друга дома, а на улице неподготовленного человека может ожидать настоящий хаос, поскольку окатить могут как из кружки, так и из ведра, причем из любого окна.

Люди поздравляют друг друга, звучат добрые и светлые пожелания, а водой окатывают в знак очищения и преображения. Обливать можно как взрослых, так и молодых людей, знакомых и нет, не боясь выслушать замечание или нарваться на агрессивную реакцию.

Дни рождения детей

До 12 лет армянский ребенок получает такую безграничную родительскую любовь и внимание, что кажется, что армянские дети избалованны. Однако, когда детство кончается, подростков начинают воспитывать в строгости, подготавливая к взрослой жизни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Детские дни рождения армяне отмечают ярко и красочно. Столы накрывают как для взрослых (только без спиртного), на праздник приходят не только друзья ребенка, но и их родители. Любовь и внимание к детям для армян - важный маркер порядочной и обеспеченной семьи.