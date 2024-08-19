Баня, "Нива", самовар: что армяне переняли у русских

Культура, быт, кулинария Армении не обошлись заимствований у других народов. Прочно интегрированными в армянскую повседневность оказались и достижения материальной культуры, науки и техники, которые нетипичны для армян. Расскажем о том, что в России уже во многом отжило свой век, а в Армении до сих пор считается культом.

Почему в Армении любят русскую баню?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История банной культуры Армении достаточно короткая, поскольку в тамошней природе доминируют горные породы и руды, а не высокие сосны и ели, которые служат основным материалом строительства русской бани. Тем не менее армяне очень любят баню за ее натуральные древесные ароматы. В их понимании, баня не только очищает, но и помогает расслабить тело, способствует выведению токсинов из организма. Поэтому в Армении покупают готовые бани - с доставкой и установкой. Стоят они дорого, но те, кто хотя бы раз ходил в русскую баню, хотят париться в ней регулярно. Пригласить друзей попариться в бане в Армении считается непревзойденным шиком.

Почему в Армении любят белую ВАЗ-2121 "Нива"?

Когда в начале 1970-х инженеры ВАЗа приступали к работе над проектом будущего советского внедорожника для сельских районов СССР, они и представить себе не могли, что машина станет культовой в АрмССР. Идея создать первый гражданский внедорожник (а не полноприводный аналог ранее выпускавшихся седанов и универсалов) была своевременной. Автомобили горьковского и ульяновского автозаводов (ГАЗ-69, УАЗ-469) работали в колхозах, милиции, стояли на службе у спасателей, пожарных и военных. Перед волжскими инженерами стояла задача спроектировать цельнометаллический гражданский автомобиль, повышенной проходимости, дизайн которого не повторял бы грубые очертания армейской или служебной техники. Так, в 1977 году с конвейера в Тольятти сошла первая "Нива" покорившая сердца армянских автолюбителей.

Успех "Нивы" в Армении стал результатом ее базовых характеристик. Поскольку горная республика не могла похвастать обилием дорог с твердым асфальтобетонным покрытием, многие деревни и села были труднодоступны, соответственно востребованность внедорожника была высокой. Аккуратный, презентабельный дизайн машины выделял ее на дороге, любимый армянами белый цвет добавлял благородства. На такой машине было престижно передвигаться как в городе, так и в деревне, а простота конструкции и легкость в обслуживании делали ВАЗ-2121 незаменимым помощником любой семьи. До сих пор армяне хранят в гаражах свои "Нивы", паркуя их по соседству с современными автомобилями. Культ "Нивы" перекочевал и за океан: в США нередко можно увидеть армян, гордо паркующих белые "Нивы" перед своими домами в пригородах Лос-Анджелеса.

Почему в Армении любят пить чай из самовара?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последние несколько лет в Армении распространился тренд на русские самовары. Чай в них подают в ресторанах и кафе, оборудованных летними террасами. Армяне любят проводить время на свежем воздухе, особенно в вечерние часы летом, и пить чай, приготовленный исключительно в самоваре. Чай, приготовленный современным способом, в кафе не заказывают - чистым и полезным считается только чай из самовара. Особо искушенные чаеманы покупают самовары домой, и экспериментируют с древесиной, добавляя к углю листья фруктовых деревьев, кустарников и скорлупу от орехов.