Армянская свадьба: кого приглашают, что дарят, кто организовывает?

Свадьба в Армении никогда не бывает спонтанной, празднование должно быть пышным, торжественным и дорогим. Расскажем о некоторых особенностях настоящей армянской свадьбы, отличающих ее от русской.

В 2004 году вышел фильм режиссера Родиона Нахапетова "Моя большая армянская свадьба", который назвали ремейком снятой двумя годами ранее комедии "Моя большая греческая свадьба", но армянам фильм Нахапетова понравился.

На армянской свадьбе много гостей

Приличная армянская свадьба подразумевает обилие приглашенных. Благодаря этому родственники со стороны жениха и невесты знакомятся друг с другом. Приглашаются буквально все родственники, в том числе дальние, а также соседи, друзья, коллеги по работе и близкие знакомые молодоженов. В понимании армян немногочисленная свадьба это бедная свадьба, а потому число гостей редко бывает меньше 200 человек. Скромное торжество в Армении считают поводом усомниться в добропорядочности будущей семьи и ее достатке. Поэтому празднование не только многолюдное, но и очень затратное. Поскольку в консервативной Армении не принято разводиться, молодожены верят, что женятся один раз и навсегда, поэтому в этот день не экономят на блюдах и алкоголе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На армянской свадьбе дарят только золото или деньги

В Армении на свадьбу не принято дарить бытовую технику, картины, одежду и прочее. В представлении армян, преподношение атрибутов повседневной жизни в качестве подарка глупо, поскольку такие вещи супруги должны покупать согласно личным предпочтениям.

Друзья и близкие люди, придя на свадьбу, непременно подарят определенную сумму в конверте. Это универсальный подарок.

Другое дело родители и родственники, которые непременно одарят молодоженов золотыми украшениями, особенно невесту. Богатые украшения невесты признак уважения молодой жене. Армяне редко выходят в свет без золотых украшений, которых должно быть больше чем вечерних нарядов. Носить круглый год один кулон или даже одни сережки считается дурным тоном. Исключение обручальное кольцо.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянскую свадьбу организовывают без услуг свадебного агентства

Свадьба в Армении сугубо семейный праздник. Поскольку гостей непременно должно быть много, среди них с высокой вероятностью могут оказаться люди, которые помогут с оформлением и выбором банкетного зала, а за подбор платья и прочей свадебной атрибутики будут отвечать родители и родственники молодоженов.

Свадебный кортеж и иные транспортные услуги целиком лягут на приглашенных друзей со стороны жениха. Хотя на свадьбе не принято экономить, траты на свадебное агентство считаются излишними. В понимании армянских родителей, никто кроме них не организует свадьбу своих детей лучше. Поэтому каждая армянская свадьба не похожа на остальные. В семейных альбомах едва ли удастся найти одинаковые фотографии у одних и тех же городских достопримечательностей.