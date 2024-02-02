Армянская Пасха 2024: как празднуют Сурб Затик в Армении?

30-31 марта 2024 года армяне по всему миру будут отмечать Светлое Воскресенье Христово. Как называется армянская Пасха, почему она раньше, чем православная, и какие пасхальные традиции у армянского народа - рассказываем в этом материале.

Когда армянская Пасха 2024?

В 2024 году армяне по всему миру будут праздновать Пасху 31 марта, как и католики, протестанты, баптисты и англикане. Пасха у Армян - праздник переходящий, то есть его дата не фиксирована и меняется из года в год. Обычно армяне отмечают Пасху в период с 22 марта по 25 апреля. В этом году армянская Пасха, в отличие от православной, считается ранней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему в Армении Пасха раньше, чем в России?

Армянская Пасха не всегда раньше, чем в России: иногда даты праздника совпадают. Однако зачастую временная разница всё-таки есть: Армянская церковь, которая устанавливает даты праздников для верующих армян, руководствуется григорианским календарем, а Русская православная церковь - юлианским или новоюлианским. Именно поэтому армянская Пасха раньше православной и по датам совпадает с католической. Стоит также отметить, что Армянская церковь хоть и считается православной, несет в себе черты и западного христианства, к которому относится католицизм, протестанство, англиканская церковь и т.д.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отмечают ли армяне Пасху?

Верующие армяне празднуют Пасху, и более того, для них она не менее важный праздник, чем для православных христиан. Армяне начинают праздновать Пасху в Великую субботу после особой литургии, а продолжают в Светлое Воскресенье Христово. Пасхе предшествует 7-недельный Великий пост, аналогичный тому, что есть в православии. Самая строгая неделя поста - Страстная седмица - у верующих армян в 2024 году выпадает на 25-30 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда армяне начали праздновать Пасху?

В Армении утверждают, что первыми приняли христианство, соответственно армяне - одни из первых христиан, которые начали праздновать Пасху. На сегодняшний день, более 90% армян по всему миру (около 9 млн), причисляют себя к верующим и, соответственно, так или иначе отмечают армянскую Пасху.

Как называется армянская Пасха?

Пасха у армян носит название ”Затик” или ”Сурб затик”. Происхождение слово ”затик” довольно интересное, и уходит корнями в языческое прошлое армянского народа. Словом ”затик” армяне дохристианского периода обозначали день весеннего равноденствия. С принятием христианства на смену языческому "фестивалю" пришла Пасха, при этом слово ”затик” сохранилось для обозначения торжества в честь воскрешения Христа, слившись по значению со словом ”азатвел”, которое означает ”освобождение”.

Если говорить о сегодняшнем значении слова ”затик”, то его можно перевести как ”освобождение от грехов”, то есть именно то, что сделал Иисус Христос, когда умер на кресте.

Слово ”сурб” переводится как ”святой”. Получается, что Светлая Пасха в Армении, Сурб Затик, именуется Святым Освобождением от грехов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как армяне праздную Пасху?

Для армян Пасха, в первую очередь, семейный праздник, который каждый стремится провести в кругу самых близких. Как и у православных христиан, у армян свои пасхальные традиции:

зачастую к празднику Сурб Затик начинают готовиться заранее: в первую очередь, многие семьи проращивают пшеницу или чечевицу, чтобы затем выложить в неё пасхальные яйца на праздник;

яйца нередко окрашивают натуральными красителями: с помощью луковой шелухи и свекольного сока. В армянской пасхальной традиции яйца символизируют планету, скорлупа - небо, мембрана между скорлупой и белком - воздух, белок - воду, а желток - землю.

яйца последователи Армянской церкви освещают в Великую субботу. Кроме яиц освящают также пирог гата и вино.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Пасхальный сочельник, то есть в субботу накануне Пасхи в Армянских церквях проходит особая литургия, а затем церемония под названием ”Чрагалуйс” - зажжение лампад и свечей.

Армянский стол на Пасху

Традиционно армяне, которые празднуют Пасху, готовят особые угощения к празднику. Главные блюда пасхального стола у верующих армян, это:

Пасхальные яйца, в основном крашеные в красный или бордовый цвет, символизирующий кровь Христа. Сладкий плов с изюмом. Рис символизирует человечество, а изюм - христиан всего мира. Красное вино - неизменный атрибут армянского пасхального стола. Оно, как и крашеные яйца, символизирует кровь Христа и святое причастие. Рыба символизирует плоть Христа, а также является отсылкой к первым христианам, которые изображали рыбу, тем самым заявляя о своём вероисповедании ( ”рыба” на греческом ”ихтис” созвучна монограмме ”Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель). Особый сладкий пирог гата. Перед тем, как испечь пирог, хозяйки добавляют в него монетку. Считается, что тот, кому она попадётся, будет счастлив весь год. Зелень. На пасхальном столе у армян много зелени, как отварной (банджар), так и свежей.

Собираются за праздничным столом в Светлое Воскресенье Христово.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравление с армянской Пасхой

Армяне на Сурб Затик поздравляют друг друга на Пасху словами: ”Христос воскрес из мертвых!” - ”Благословенно Воскресение Христово!” На армянском пасхальное поздравление звучит следующим образом: ”Христос арьяв и мерелоц” - ”Орняле арутюне Христоси”.

Мерелоц после Сурб Затика

На следующий день после Пасхи, в понедельник, в армянской христианской традиции День поминовения усопших - Мерелоц. В этот день среди верующих армян принято ходить на кладбище и поминать умерших членов семьи и близких.