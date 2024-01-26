Когда Пасха в 2024 году?

В 2024 году православные христиане будут встречать позднюю Пасху, которая придется на 5 мая. Почему Пасха каждый раз в разное время, какого числа Пасху в этом году будут отмечать католики и армяне и когда еврейская Пасха - рассказываем в этом материале.

Когда начинается Пасха

В католицизме и православии - двух основных направлениях христианства - Пасха - это переходящий праздник, то есть у него нет фиксированной даты, в отличие, например, от Рождества, которое у католиков всегда 25 декабря, а у православных - 7 января (точнее, тоже 25 декабря, но по старому стилю). Тем не менее две главные конфессии (вероисповедания) всегда встречают Пасху в Светлое Воскресенье Христово, которым заканчивается строгий пасхальный пост и Страстная неделя, непосредственно предшествующая празднику. Таким образом, Пасха начинается в 00:00 в Великое воскресенье.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пасха в 2024 году

Православная Пасха, в частности, русская, в двадцать четвертом году будет поздней: в России праздник будут отмечать 5 мая. Соответственно, Великий пост начнется 18 марта.

Католическая Пасха в двадцать четвертом году будет гораздо раньше: 31 марта. Армянская Пасха в 2024, хоть Армянская апостольская церковь не является католической, тоже выпадает на 31 марта.

Еврейская Пасха, в целом не имеющая прямого отношения к католической и православной и носящая название ”Песах”, в 2024 году начинается 22 апреля и заканчивается 29 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Пасха каждый раз в разное время?

Каждый год Пасха в разное время, поскольку методика определения даты праздника основывается на лунном календаре с учетом солнечного цикла. Сложность данного метода связана с тем, что дата Пасхи должна примерно соответствовать дате еврейского праздника Песах, во время которого, как считается, Иисус был распят.

В целом правило для определения даты Пасхи следующее: Пасха празднуется в первое Воскресенье после первого полнолуния, наступающего в день или после дня весеннего равноденствия. У православных христиан Пасха с 4 апреля по 8 мая, а у католиков - с 22 марта по 25 апреля.

Метод определения даты Пасхи называется Пасхалия. Католическая церковь в определении даты Пасхи использует григорианскую пасхалию, а православная - александрийскую, при этом в александрийской Пасхалии расчетное полнолуние выпадает на более позднюю дату, чем происходит реальное полнолуние, а под равноденствием имеется ввиду не астрономическое явление, а рассчитанная дата. Поэтому Пасха 2024 года в православной церкви выпадает на дату 5 мая, хотя первое полнолуние после дня весеннего равноденствия - 25 марта.

Еврейская Пасха 2024

В 2024 году еврейская Пасха, которая называется Песах, что означает ”переход”, будет отмечаться иудеями всего мира с 22 по 29 апреля. Эти даты соответствуют 15-21 нисана - первого месяца в еврейском календаре, который в Библии носит название ”авив”. Иудеи отмечают Песах, который посвящен избавлению евреев от египетского рабства, 7 дней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Католическая Пасха 2024

В 2024 году Пасха у католиков, а также у протестантов, последователей англиканской и лютеранских церквей, придется на 31 марта. Немецкая Пасха, например, это Пасха католическая, а американская Пасха - протестантская, но и та, и другая отмечаются в одну дату. В западном христианстве (как и в восточном) подготовка к Пасхе начинается с поста. Первый день пасхального поста у католиков называется Пепельная среда, и в 2024 году этот день - 14 февраля.

Армянская Пасха 2024

Дата армянской Пасхи в 2024 году - 31 марта. Армянская апостольская Церковь - одна из старейших в мире: в старом городе Иерусалима даже есть армянский квартал, где первые христиане-армяне, по некоторым данным, проживали уже в I веке. Государственной религией христианство для армян стало в IV веке. Именно поэтому Армянская апостольская Церковь вобрала в себя черты и католицизма, и православия, хотя в целом ее относят к православной ветви христианства. Армянская апостольская церковь Пасху рассчитывает по григорианскому календарю, однако Иерусалимский патриархат той же церкви - по юлианскому в рамках соглашения с другими церквями-хранительницами Храма Гроба Господня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Благодатный огонь и Пасха

Для многих жителей России, как и других стран, где исповедуют православие, Пасха начинается со схождения Благодатного огня в Великую субботу. В 2024 году схождение Благодатного огня запланировано на 4 мая. Ежегодно церемония проходит в Храме Гроба Господня, расположенном в Старом городе Иерусалима и считающимся главной святыней христиан.