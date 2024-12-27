Ильхам Алиев поздравил православных с Рождеством Христовым

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину страны с Рождеством Христовым, текст опубликован на сайте главы государства.
Он отметил, что в Азербайджане на протяжении веков представители христианской религии живут в дружбе и мире с представителями других народов и конфессий.
Президент подчеркнул, что сохранение этнокультурного многообразия и богатых традиций толерантности, оказание поддержки развитию диалога являются главными направлениями политики Азербайджана.
Ильхам Алиев заявил, что в обществе утвердились принципы демократической правовой государственности, прогрессивные отношения между государством и религией.
Глава республики сообщил, что граждане Азербайджана, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, имеют равные права и свободы.
Он добавил, что христиане Азербайджана достояно сохраняют свои традиции и обычаи, а также добросовестно выполняют гражданский долг, участвуют в общественно-политической, социально-культурной жизни страны.
"В Азербайджане ежегодно торжественно отмечают Рождество – символ обновления, веры в будущее, милосердия и сострадания между людьми. Пусть этот светлый праздник принесет вашим семьям радость и счастье, вашим домам - изобилие и достаток"
- Ильхам Алиев