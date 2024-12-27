Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поздравил православных с Рождеством Христовым

Ильхам Алиев поздравил православных с Рождеством Христовым
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана поздравил православную общину с Рождеством. Он отметил, что сохранение многообразия и традиций являются главными направлениями политики.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину страны с Рождеством Христовым, текст опубликован на сайте главы государства.

Он отметил, что в Азербайджане на протяжении веков представители христианской религии живут в дружбе и мире с представителями других народов и конфессий.

Президент подчеркнул, что сохранение этнокультурного многообразия и богатых традиций толерантности, оказание поддержки развитию диалога являются главными направлениями политики Азербайджана.

Ильхам Алиев заявил, что в обществе утвердились принципы демократической правовой государственности, прогрессивные отношения между государством и религией.

Глава республики сообщил, что граждане Азербайджана, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, имеют равные права и свободы.

Он добавил, что христиане Азербайджана достояно сохраняют свои традиции и обычаи, а также добросовестно выполняют гражданский долг, участвуют в общественно-политической, социально-культурной жизни страны.

"В Азербайджане ежегодно торжественно отмечают Рождество – символ обновления, веры в будущее, милосердия и сострадания между людьми. Пусть этот светлый праздник принесет вашим семьям радость и счастье, вашим домам - изобилие и достаток"

- Ильхам Алиев

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