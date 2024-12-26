Вестник Кавказа

Транспорт в Тбилиси станет бесплатным до 3 утра на Новый год и Рождество

Туристический автобус в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В честь январских праздников руководство Тбилиси разрешило жителям и гостям грузинской столицы бесплатно пользоваться метро и автобусами на Новый год и в Рождество. Работа Новогодней деревни продлена на неделю, до 14 января.

Как рассказали сегодня представители властей столицы Грузии, на Новый год автобусы и метро в Тбилиси будут работать вплоть до 3 часов утра – и за проезд в это время не придется платить благодаря праздничному режиму услуг на городском транспорте.

"В новогоднюю ночь столичный общественный транспорт будет работать в продленном режиме. Продленный режим коснется как метро, так и автобусов. Общественный транспорт 1 января будет обслуживать пассажиров до 03:00"

– мэрия Тбилиси

По решению офиса Кахи Каладзе тот же праздничный режим с бесплатным проездом до 3 утра будет применен в Тбилиси и через 6 дней, на православное Рождество 7 января.

Сам Каладзе рассказал о другом решении мэрии: Новогодняя деревня на площади Орбелиани, открытая 21 декабря, в этом году будет действовать на неделю дольше – до 14 января вместо 7-го.

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