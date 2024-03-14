Что нужно знать о посещении Мтацминды в Тбилиси: как добраться, цены, что посмотреть?

Самая высокая точка Тбилиси стала средоточием городских достопримечательностей от нескольких смотровых площадок и фуникулера до Тбилисской телебашни и колеса обозрения. Расскажем, что такое Мтацминда и где она находится, как туда добраться, чем заняться и что там посмотреть, в том числе сколько стоит проезд на новой канатной дороге и колесе обозрения.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Что такое Мтацминда и где она находится?

Мтацминда - это гора Триалетского хребта, расположенная на правом берегу реки Кура, причем это самая высокая точка города (730 метров). В переводе с грузинского на русский Мтацминда означает "святая гора". Считается, что в VI веке на этой горе жил Давид Гареджийский, в честь него там была построена церковь в XIX веке. А вокруг церкви расположен пантеон, где захоронены выдающиеся жители Грузии. Гора возвышается на одноименном районом, а на ее вершине разбит большой парк, основанный в 1938 году. В начале прошлого века здесь был запущен 500-метровый фуникулер, спроектированный бельгийским инженером. В 1972 году на горе был построен один из самых заметных объектов города - Тбилисская телебашня высотой 275 метров, которая заменила старую телевизионную вышку 1950-х годов. В будущем на территории башни планируется открыть ресторан с панорамной смотровой площадкой, но пока что башня закрыта для посетителей. На горе есть парк развлечений с колесом обозрения высотой более 60 метров.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть и чем заняться на Мтацминде?

Прокатиться на новой канатной дороге

Гондольная канатная дорога, соединяющая проспект Руставели и парк Мтацминда, была запущена в 1958 году это была первая канатка Тбилиси. Летом 1990 года ее закрыли после крупной аварии, открылась канатная дорога только в середине октября 2024 года после реставрации. Нижняя станция канатки расположена за зданием Академии наук недалеко от станции метро "Руставели".Сюда добираться из центра ближе, чем до фуникулера. Поездка наверх занимает около 5 минут. Верхняя станция канатной дороги расположена в нескольких шагах от ресторана "Фуникулер".

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Увидеть Пантеон и церковь Святого Давида

Пантеон с церковью Святого Давида расположены в нижней части горы под парком. Пантеон писателей и общественных деятелей Мтацминда стал последним пристанищем некоторых из самых известных людей Грузии. Пантеон был основан в 1929 году, но многие могилы появились здесь задолго до этого. Самая известная могила здесь принадлежит русскому писателю Александру Грибоедову, он был похоронен здесь в 1829 году, его жена Нина Чавчавадзе была погребена здесь в 1857 году. Места на самом необычном кладбище Тбилиси удостаивались поэты, писатели, актеры, историки и другие выдающиеся общественные деятели. Пантеон заполнен уникальными надгробиями, многие из которых были выполнены известными скульпторами. В Пантеоне есть символическая могила знаменитого грузинского художника Пиросмани, настоящее место захоронения которого неизвестно. Ворота в Пантеон и церковный двор открыты с 9:30 до 19:00. За церковью есть источник.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Проехаться на тбилисском фуникулере

Исторический тбилисский фуникулер совершил свой первый рейс к вершине Мтацминды в марте 1905 года. Его работа возобновилась в 2012 году после 12 лет перерыва. Нижняя станция фуникулера находится на улице Даниела Чонкадзе. Кирпичное здание с арочными окнами было спроектировано русским архитектором Александром Шимкевичем. Поездка на фуникулере в один конец занимает около 8 минут. В середине пути есть одна остановка у Пантеона. На этой станции можно выйти, но если после осмотра Пантеона захочется проехать дальше на фуникулере, придется заплатить еще 3 лари.

Поесть пончики в кафе "Фуникулер"

Ресторан "Фуникулер" когда-то было одним из самых престижных заведений города. Сейчас этот ресторан разросся до целого комплекса из 5 заведений. Причем самая популярная локация - это кондитерская "Пури Гулиани", а самые популярные у туристов блюда - это пончики и хачапури.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Посетить смотровую площадку

Одна из главных причин посетить Мтацминду - это панорамные виды Тбилиси, которые открываются с вершины горы. Большая смотровая площадка тянется вдоль фасада ресторана "Фуникулер". Отсюда можно разглядеть многие основные достопримечательности Тбилиси, включая кафедральный собор Святой Троицы и крепость Нарикала.

Прокатиться на колесе обозрения

Не только детям, но и взрослым понравится провести несколько часов на аттракционах в парке развлечений Мтацминды. Здесь работает множество аттракционов, как детских, так и более экстремальных, есть киоски и кафе. В парке Мтацминда можно увидеть "перевернутый дом", покататься на "чертовом" колесе и американских горках.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Дойти до Тбилисской телебашни

До вершины Мтацминды из города можно дойти и пешком. По не слишком удобной тропе можно дойти за 40 минут, а по асфальтированной тропе - за час. Более короткая тропа начинается от церкви Михаила Тверского, расположенной за станцией метро "Руставели". Виды с этой стороны горы немного отличаются: вместо старого города видно стадион "Динамо" и Дигоми. Тропа проходит через сосновый лес практически к подножию телебашни, откуда до входа в парк Мтацминда можно дойти за несколько минут. Более удобная тропа проходит через Пантеон, она начинается от улицы Поликарпа Какабадзе, в 15 минутах станции метро "Руставели". К храму Святого Давида ведет извилистая улица, около Пантеона есть несколько смотровых площадок. От Пантеона дорога наверх ведет через лесок и заканчивается около ресторана "Фуникулер".

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит подняться на Мтацминду?

Вход в парк Мтацминда и Пантеон бесплатный, а стоимость аттракционов в парке составляет от 3 до 10 лари с человека. Например, круг на колесе обозрения стоит 10 лари;

Стоимость фуникулера составляет 10 лари с человека в одну сторону;

Стоимость канатной дороги составляет 12 лари с человека в одну сторону;

Дети до 6 лет пользуются канаткой и фуникулером бесплатно, а граждане и резиденты Грузии платят за проезд всего 3 лари.

Чтобы воспользоваться фуникулером, канатной дорогой и аттракционами в парке, необходимо приобрести пополняемую пластиковую карту Мтацминды. Карта Мтацминды стоит 2 лари, ее можно купить в киосках как на нижней, так и на верхней станциях. Удобно то, что одной картой могут пользоваться несколько человек.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Как работает парк Мтацминда?

Парк Мтацминда открыт каждый день с 11:00 до 23:00 (смотровые площадки и тропы доступны даже когда парк закрыт);

Фуникулер Мтацминды работает с 9:45 до 23:30;

Канатная дорога Руставели - Мтацминда работает с 12:00 до 21:00;

Пантеон и церковь открыты каждый день с 9:30 до 18:00.

Как добраться до Мтацминды на автобусе или такси?

До парка Мтацминда или обратно можно также доехать на городском автобусе № 390, проезд стоит 1 лари с человека. Он идет от площади Свободы и едет примерно 50 минут в зависимости от пробок. Через площадь Свободы от метро "Руставели" еще идет автобус №364. Автобусы останавливаются около главного входа. Такси до Мтацминды от площади Свободы стоит примерно 20 лари.