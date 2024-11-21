Рождество Христово празднуют православные христиане всего мира

7 января – Рождество Христово для православных церквей христианства.

Сегодня – один из важнейших христианских праздников. 7 января все православные христианские церкви празднуют Рождество Христово, день, когда Спаситель родился в Вифлееме, придя в человеческом теле в юдоль земную для искуплениях наших грехов.

Традиционно праздничную ночную службу Рождества Христова в России посещает президент Владимир Путин. На этот раз он молился Богу на Поклонной горе, в столичном храме Георгия Победоносца, в окружении ветеранов специальной военной операции на Донбассе и волонтеров.

Затем он посетил храм Христа Спасителя, чтобы лично поздравить патриарха Кирилла с Рождеством Христовым. В ответ патриарх освятил кресты, которые будут носить командующие группировками войск на фронтах специальной военной операции на Донбассе.

Также Владимир Путин обратился к православным верующим со словами поздравлений по случаю великого праздника и обратил внимание на светлые эмоции, которые дарит Рождество Христово христианам.

"Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение"

– Владимир Путин

Также он подчеркнул значение Русской Православной Церкви для обеспечения единства россиян, а работы религиозных структур – в социальной жизни российского общества.

"Отмечу, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия. Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании"

– Владимир Путин

Российский лидер пожелал православным и в целом всем россиянам, кто сегодня празднует великий праздник, здоровья и благополучной жизни.