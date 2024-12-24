Открытки с Рождеством Христовым 2025: когда и как празднуют, поздравления

Праздник Рождества Христова – один из ключевых в христианстве. Когда, какого числа Рождество 2025, что такое сочельник, колядки и гадания, какие фильмы можно посмотреть на Рождество, какие рождественские открытки и поздравления отправить?

Рождество Христово – это один из главных праздников для всех христиан, в том числе и для православных. В этот важный день верующие празднуют появление Иисуса Христа на свет в облике человека – рождение Богочеловека, которое произошло в Вифлееме.

Поздравление с Рождеством

Чтобы поздравить с Рождеством тех, кто дорог, можно придумать поздравление самому и обратиться к родным и близким своими словами. А можно почерпнуть идеи или даже взять готовое поздравление с тематических сайтов в интернете.

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю вам и вашей семье в этот светлый праздник счастья, радости и добра! Пусть в сердце и на душе будет мир и спокойствие! Пусть ангел-хранитель оберегает и защищает от невзгод!

В этот светлый праздник позвольте поздравить вас с Рождеством Христовым! Хочу пожелать всего самого радостного! Пусть невзгоды и печали обходят стороной ваш дом, пусть в нем всегда царит добро, смех и хорошее настроение! Будьте счастливы!

С Рождеством Христовым! Будьте счастливы! Пусть сбудется все, что вы пожелаете! Верьте в успех, и он обязательно придет к вам! Будьте благодарны Богу за все, что Он посылает вам! Да хранит вас Господь!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с Рождеством

История рождественских открыток не насчитывает двухсот лет. Готовые поздравительные карточки, которые можно было отправлять по почте, появились в Европе, а точнее в Британии, в середине XIX века. Вскоре они прижились и в России. Сначала открытки (их еще называли открытые письма) привозились из-за границы, первые же отечественные открытки были напечатаны в 1895 году.

Интересно, что изначально открытки возникли как способ поздравить родных и близких именно на Рождество. На них изображались христианские сюжеты, зимние забавы, снежные пейзажи, детские игры…

При советской власти по понятным причинам Рождество не отмечалось. Рождественские открытки стали вновь печататься только с начала 1990-х годов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сейчас найти открытку с Рождеством на любой вкус и скачать ее, чтобы отправить родным и близким, можно на специальных сайтах в интернете.

Когда Рождество – православное и католическое?

Какого числа Рождество Христово в России? Русская православная церковь отмечает праздник Рождества 7 января, в то время как у католиков Рождество празднуется 25 декабря.

Разные даты объясняются разными стилями, или календарями. До конца XVI века этого отличия не существовало, так как существовал только один календарь, юлианский, и все – и православные, и католики – отмечали Рождество 25 декабря. С 1582 года европейские страны стали жить по григорианскому календарю, в России же остался в силе юлианский, а на новый стиль она перешла только в 1917 году, когда разница между датами достигла уже 13 дней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А вот РПЦ продолжила вести летоисчисление по старому стилю, так и не перейдя на новый, и юлианский календарь действует в ней и поныне. Именно поэтому Рождество Христово в РПЦ отмечают 7 января – по сути, это то же самое 25 декабря, только по старому стилю.

Интересно, что разница между календарями продолжает увеличиваться, и с начала XXII века православные в России будут отмечать Рождество уже не 7, а 8 января, так как старый стиль от нового будут отделять уже 14 дней.

Рождественский сочельник

Сочельник – это день накануне праздника. День, предшествующий Рождеству, называется Рождественский сочельник. Существует также Крещенский сочельник – накануне праздника Богоявления.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Слово "сочельник" происходит от слова "сочиво", которое означает особое блюдо – размоченные зерна пшеницы, ржи или овса. В православной традиции сочельник – время строгого поста, во время него вкушалось в том числе и сочиво.

У Рождественского сочельника есть свои традиции, которые признает и церковь.

Уборка в доме. Совершая ее, человек приготовляет свой дом к большому праздник.

Приготовление сочива или кутьи. В наше время в Рождественский сочельник часто готовят особую кашу – кутью. Ее варят из цельных зерен пшеницы, ржи или овса, как и сочиво, либо риса. В кутью добавляют орехи и изюм, ее сдабривают медом.

Посещение крестных. В Рождественский сочельник принято по возможности посещать крестного и крестную, поздравлять их с наступающим праздником и угощать их кутьей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Колядки и гадания на Рождество

Рождество на Руси обозначало и начало Святок – святых вечеров. Они продолжались с 7 по 19 января. Главные традиции этого светлого праздничного времени – колядки и гадания.

Колядки, или особые поздравительные песни, пела молодежь, заходя в каждый дом. Колядующие поздравляли хозяев со святыми праздниками, желали им счастья в новом году, здоровья и достатка, хорошего урожая. Гостей в благодарность одаривали заранее заготовленным угощением, в том числе специальным печеньем в форме коровы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В каждой местности бытовали свои колядки.

Пришла коляда Накануне Рождества. Дайте коровку, Масляну головку! А дай Бог тому, Кто в этом дому, Ему рожь густа, Рожь ужиниста…

Коляда, коляда! А бывает коляда Накануне Рождества. Коляда пришла, Рождество принесла. Дай тебе, Господи, На поле природ, На гумне примолот, Квашни гущина, На столе спорина, Сметаны ти толсты, Коровы ти дойны!

Гадания на Святки также были очень широко распространены, хотя церковь настрого воспрещала гадать. Люди верили, что в промежуток между Рождеством и Крещение по земле бродит нечистая сила, у которой можно узнать будущее. Самыми правдивыми считались гадания вечерами с 15 по 19 января – в эти "страшные" вечера темные силы были особенно активны.

Во время гаданий стремились узнать об урожае, о том, что ждет членов семьи, а также о замужестве или женитьбе.

Предсказать, будет ли год урожайным, можно было так. На перекрестке на земле или на снегу надо было нарисовать крест, а затем приложить к нему ухо. Звук груженой телеги предвещал хороший урожай, а пустая телега обещала неурожай.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Судьбу членов семьи определяли по ложкам. Их клали углублением кверху в посуду с кутьей, сверху накрывали пирогом, а затем скатертью. Чья ложка к утру перевернется – тот скоро умрет.

Девушек больше всего интересовали гадания на суженого. Для этого использовались воск, поленница и даже петух. Самым жутким считалось гадание с зеркалом. В темноте накрывался стол, на него ставили зеркало, напротив которого зажигали свечу. Девушка садилась за стол, "приглашала на ужин" суженого, а затем вглядывалась в зеркало, в котором отражалась свеча, пытаясь увидеть там будущего жениха.

Рождественские фильмы

В наши дни можно провести Рождество, посмотрев вместе с семьей и друзьями, особенно детьми, добрые и теплые рождественские фильмы и мультфильмы.

В их числе, например, экранизации повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством". Первая из них была снята еще в 1913 году режиссером Владиславом Старевичем, а самая известная – фильм прославленного Александра Роу "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961 год). Есть и несколько мультфильмов по мотивам этой повести.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Среди других кинолент, дарящих хорошее зимнее настроение, – семейная комедия "Гринч – похититель Рождества", фильм "Рождественская история" по мотивам повести Чарльза Диккенса (2009), байопик о Диккенсе и создании им этой повести "Необыкновенная история на Рождество" (2017), а также продолжение истории знаменитого лондонского пушистика "Рождество кота Боба" (2020).