Вестник Кавказа

К БРИКС официально присоединилась Индонезия

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня объединение БРИКС пополнилось новой страной-участницей. Полноправным членом БРИКС в 2025 году стала Индонезия.

Новый председатель БРИКС Бразилия объявил о расширении объединения сегодня.

"Правительство Бразилии объявляет сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного члена"

– МИД Бразилии

Кандидатура Индонезии была одобрена на саммите БРИКС в ЮАР летом 2023 года, отмечается в сообщении.

"Обладая самым большим населением и крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии, Индонезия выступает за реформу институтов глобального управления вместе с другими членами сообщества"

– МИД Бразилии

Таким образом, в состав БРИКС на сегодня входят РФ, Бразилия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Индия, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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