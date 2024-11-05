К БРИКС официально присоединилась Индонезия

Сегодня объединение БРИКС пополнилось новой страной-участницей. Полноправным членом БРИКС в 2025 году стала Индонезия.
Новый председатель БРИКС Бразилия объявил о расширении объединения сегодня.
"Правительство Бразилии объявляет сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного члена"
– МИД Бразилии
Кандидатура Индонезии была одобрена на саммите БРИКС в ЮАР летом 2023 года, отмечается в сообщении.
"Обладая самым большим населением и крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии, Индонезия выступает за реформу институтов глобального управления вместе с другими членами сообщества"
– МИД Бразилии
Таким образом, в состав БРИКС на сегодня входят РФ, Бразилия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Индия, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия.