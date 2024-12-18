Узбекистан станет партнером БРИКС в 2025 году

Круг партнеров БРИКС расширяется: в 2025 году партнерами организации станут 9 стран, в том числе Узбекистан.

Узбекистан выразил готовность стать страной-партнером БРИКС. Соответствующее подтверждение от Ташкента уже направлено в Москву.

Сообщается, что статус партнера центральноазиатская республика получит в 2025 году.

Отметим, что категория страны-партнера БРИКС была принята на саммите этого года в Казани. Она дает возможность представителям стран участвовать в мероприятиях БРИКС без необходимости вступления в альянс.

Всего приглашения о партнерстве были направлены в 13 стран, положительный ответ пришел от 9 из них, передает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.