Вестник Кавказа

Узбекистан станет партнером БРИКС в 2025 году

Узбекистан станет партнером БРИКС в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Круг партнеров БРИКС расширяется: в 2025 году партнерами организации станут 9 стран, в том числе Узбекистан.

Узбекистан выразил готовность стать страной-партнером БРИКС. Соответствующее подтверждение от Ташкента уже направлено в Москву. 

Сообщается, что статус партнера центральноазиатская республика получит в 2025 году. 

Отметим, что категория страны-партнера БРИКС была принята на саммите этого года в Казани. Она дает возможность представителям стран участвовать в мероприятиях БРИКС без необходимости вступления в альянс.

Всего приглашения о партнерстве были направлены в 13 стран, положительный ответ пришел от 9 из них, передает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

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