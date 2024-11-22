Вестник Кавказа

Президент Узбекистана прибыл в Россию

Шавкат Мирзиёев
© Фото: Сайт президента России
Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург. Лидер Узбекистана посетит встречу глав государств СНГ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию в рамках рабочего визита. 

Самолет лидера центральноазиатской республики приземлился в "Пулково". Здесь президента Узбекистана встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

Сообщается, что Мирзиеев совершил прогулку в центре Северной столицы. В частности, глава Узбекистана посетил Исаакиевскую площадь.   

Отметим, что президент Узбекистана станет участником неформальной встречи глав государств СНГ, а также посетит  заседание Высшего Евразийского экономического совета.

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