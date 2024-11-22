Президент Узбекистана прибыл в Россию

Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург. Лидер Узбекистана посетит встречу глав государств СНГ.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию в рамках рабочего визита.
Самолет лидера центральноазиатской республики приземлился в "Пулково". Здесь президента Узбекистана встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Сообщается, что Мирзиеев совершил прогулку в центре Северной столицы. В частности, глава Узбекистана посетил Исаакиевскую площадь.
Отметим, что президент Узбекистана станет участником неформальной встречи глав государств СНГ, а также посетит заседание Высшего Евразийского экономического совета.