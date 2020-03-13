Вестник Кавказа

Власти Узбекистана перераспределят доходы в местные бюджеты

Власти Узбекистана перераспределят доходы в местные бюджеты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поток средств, которые поступают в местные бюджеты в Узбекистане, с нового 2025 года существенно вырастет – власти страны приняли решение направить им все доходы, которые раньше поступали в бюджет государства.

С нового 2025 года все средства, полученные бюджетами районов и городов в виде налога с оборота, налога на имущество, земельного налога юридических лиц и от аренды государственных активов, будут оставаться у них – туда же будут перенаправлены не менее половины поступлений от подоходного налога с физических лиц. Документ об этом, подписанный президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, накануне был опубликован в СМИ и вступил в силу.

Также указом местным органам разрешено устанавливать налоговые ставки для индивидуальных предпринимателей и корректировать налоги на водные ресурсы и недра. Еще одно важное дополнение - они смогут сдавать в аренду предпринимателям объекты недвижимости и в случае рентабельности разрешать их приватизацию, передает Podrobno.uz.

Координировать эту работу между бизнесом и органами власти будут общественные советы предпринимателей, которые уже создаются на местах.

Как планируют власти страны, новый указ сможет обеспечить рост экономики и повысить доходы населения, а также минимизировать безработицу и уровень бедности.

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