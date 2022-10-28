Вестник Кавказа

Узбекистан намерен сократить бедность за счет новых рабочих мест

Узбекистан намерен сократить бедность за счет новых рабочих мест
© Фото: пресс-служба аппарата президента Узбекистана
В скором времени в Узбекистане появятся сотни тысяч новых рабочих мест, которые позволят гражданам страны не уезжать на заработки в соседние страны, сообщил сегодня президент государства Шавкат Мирзиеев.

Узбекистан готовит новшества в работе программы по сокращению бедности, которые покажут эффективные результаты в ее развитии, сообщил сегодня на совещании, посвященном и планам на 2025 год, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

За шесть лет программа стала успешной для 750 тыс жителей страны – они смогли рассчитаться с кредитами и наладили прибыльный бизнес, передает Podrobno.uz.

"Банки должны продолжить поддержку своих клиентов, предоставляя возможности для роста. В рамках программы поддержки малого бизнеса они смогут получать безусловные кредиты в размере 300 млн сумов. Эти меры направлены на создание 1,5 млн новых рабочих мест в ближайшие годы"

- Шавкат Мирзиеев

Серьезную помощь в дальнейшем развитии программы стране окажет Азиатский банк развития (АБР), который по инициативе "Народного банка" выделит узбекским предпринимателям беззалоговые кредиты до 50 млн сумов из общего транша в $150 млн, а девять госбанков страны смогут привлечь в свои закрома $1 млрд кредитов, чтобы поддержать еще 250 тыс предпринимателей, отметил президент.

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