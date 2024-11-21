Вестник Кавказа

Узбекистан унифицирует туристическую сферу

Самарканд
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
В наступающем 2025 году в Узбекистане заработает Единая платформа национального туризма, которая существенно упростит посещение страны иностранными туристами и унифицирует предоставление туристических услуг.

Кабинет министров Узбекистана принял постановление "О мерах по цифровизации туристической сферы и объединению туристических услуг в единую платформу" – это решение значительно упростит посещение страны с туристическими целями и избавит туристов от многих хлопот.

Заработает новая платформа 1 сентября 2025 года. Благодаря новинке можно будет дистанционно купить тур и заказать гида или экскурсовода, ознакомиться и забронировать понравившуюся гостиницу и даже взять напрокат автомобиль или заказать такси, передает Norma.uz.

Также на единой платформе можно будет купить автобусные, авиа- и железнодорожные билеты и билеты на посещение объектов культурного наследия, музеев и других достопримечательностей.

Оплатить туристические услуги тоже можно будет на платформе, используя международные и национальные платежные системы.

Удобно и то, что информация на Единой платформе будет публиковаться на 14 языках, также здесь будут публиковаться рейтинги и вестись анализ статистической отчетности в сфере туризма.

Документ уже опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу накануне.

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