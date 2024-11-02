Сколько "зеленой энергии" произвели в Карабахе и Восточном Зангезуре?

В ОАО "Азерэнерджи" рассказали, сколько "зеленой энергии" было произведено в 2024 году в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах".
В пресс-службе компании отметили, что объемы экологически чистой "зеленой энергии" в Карабахе и Восточном Зангезуре в прошлом году составили 225 млн киловатт-час.
Там же отметили, что 200 млн киловатт-часов удовлетворили потребности освобожденных от оккупации земель, а оставшиеся – переданы в республиканскую энергосистему и направлены на нужды других частей страны.
Подчеркивается, что сэкономлено порядка 120 млн кубометров природного газа, предотвращен выброс 225 тыс т углекислого газа в атмосферу.
Стоит добавить, что в 2024 году на освобожденных землях Азербайджана было открыто 7 гидроэлектростанций. В Карабахе и Зангезуре ведется работа по созданию зоны "зеленой энергии".