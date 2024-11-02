Вестник Кавказа

Сколько "зеленой энергии" произвели в Карабахе и Восточном Зангезуре?

Сколько "зеленой энергии" произвели в Карабахе и Восточном Зангезуре?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году в Восточном Зангезуре и Карабахе произвели 550 млн кВт/ч "зеленой энергии". В 2024 году на освобожденных территориях открыто 7 ГЭС.

В ОАО "Азерэнерджи" рассказали, сколько "зеленой энергии" было произведено в 2024 году в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах".

В пресс-службе компании отметили, что объемы экологически чистой "зеленой энергии" в Карабахе и Восточном Зангезуре в прошлом году составили 225 млн киловатт-час.

Там же отметили, что 200 млн киловатт-часов удовлетворили потребности освобожденных от оккупации земель, а оставшиеся – переданы в республиканскую энергосистему и направлены на нужды других частей страны.

Подчеркивается, что сэкономлено порядка 120 млн кубометров природного газа, предотвращен выброс 225 тыс т углекислого газа в атмосферу.

Стоит добавить, что в 2024 году на освобожденных землях Азербайджана было открыто 7 гидроэлектростанций. В Карабахе и Зангезуре ведется работа по созданию зоны "зеленой энергии".

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