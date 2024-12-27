Италия нарастила импорт газа из Азербайджана

Поставки газа из Азербайджана в Италию достигли почти 8 млрд кубометров за прошлый год. Рост за год составил около 3,6%.

Италия увеличила импорт газа из Азербайджана за прошедший год. Показатели импортированного топлива выросли на 3,6%, сообщили в статистическом управлении ЕС.

Сообщается, что объем импорта с начала года по середину осени минувшего года достиг почти 8 млрд кубометров. За тот же период 2023 года импорт "голубого топлива" в страну из Азербайджана составил 7,7 млрд кубометров.

Несмотря на увеличение объемов, за прошлый год экспорт топлива принес в казну республики меньше поступлений из-за снижения цены. В 2024 Азербайджан получил почти 3 млрд евро против более чем 4 млрд евро в 2023 году.

Отметим, что всего ЕС получил от Азербайджана около 13 млрд кубометров газа в 2024 году.