Вестник Кавказа

Турция планирует привлечь иностранные компании к добыче редкоземельных металлов

Турция планирует привлечь иностранные компании к добыче редкоземельных металлов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция планирует закрепиться на рынке редкоземельных металлов. При этом Анкара намерена участвовать не только в добыче, но и в переработке материалов.

Анкара намерена привлечь иностранные компании из Китая, Австралии и Канады для добычи редкоземельных металлов. В ответ Турция хочет получать технологии, поведал глава Минэнерго страны Альпарслан Байрактар. 

"Мы рассчитываем на сотрудничество с несколькими странами, в том числе КНР, Австралией и Канадой"

– Альпарслан Байрактар

Байрактар отметил, что несколько китайских компаний уже проявили заинтересованность в сотрудничестве. 

Глава энергетического комплекса страны подчеркнул, что Турция намерена заниматься переработкой минералов самостоятельно с помощью технологий потенциальных китайских партнеров. 

Отметим, что редкоземельные минералы приобрели особую значимость в последние десятилетия, так как активно применяются в современной технологической продукции – смартфонах, компьютерах, военной сфере.

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