Турция планирует привлечь иностранные компании к добыче редкоземельных металлов

Анкара намерена привлечь иностранные компании из Китая, Австралии и Канады для добычи редкоземельных металлов. В ответ Турция хочет получать технологии, поведал глава Минэнерго страны Альпарслан Байрактар.
"Мы рассчитываем на сотрудничество с несколькими странами, в том числе КНР, Австралией и Канадой"
– Альпарслан Байрактар
Байрактар отметил, что несколько китайских компаний уже проявили заинтересованность в сотрудничестве.
Глава энергетического комплекса страны подчеркнул, что Турция намерена заниматься переработкой минералов самостоятельно с помощью технологий потенциальных китайских партнеров.
Отметим, что редкоземельные минералы приобрели особую значимость в последние десятилетия, так как активно применяются в современной технологической продукции – смартфонах, компьютерах, военной сфере.