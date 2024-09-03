Турция планирует привлечь иностранные компании к добыче редкоземельных металлов

Турция планирует закрепиться на рынке редкоземельных металлов. При этом Анкара намерена участвовать не только в добыче, но и в переработке материалов.

Анкара намерена привлечь иностранные компании из Китая, Австралии и Канады для добычи редкоземельных металлов. В ответ Турция хочет получать технологии, поведал глава Минэнерго страны Альпарслан Байрактар.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с несколькими странами, в том числе КНР, Австралией и Канадой"

– Альпарслан Байрактар

Байрактар отметил, что несколько китайских компаний уже проявили заинтересованность в сотрудничестве.

Глава энергетического комплекса страны подчеркнул, что Турция намерена заниматься переработкой минералов самостоятельно с помощью технологий потенциальных китайских партнеров.

Отметим, что редкоземельные минералы приобрели особую значимость в последние десятилетия, так как активно применяются в современной технологической продукции – смартфонах, компьютерах, военной сфере.