Эрдоган: Турция вышла на новый рекорд по экспорту

Промышленность Турции в ушедшем 2024 году побила рекорд по экспорту в истории страны, заявил на программе по случаю объявления показателей внешней торговли Турецкой Республики в Стамбуле турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция по итогам ушедшего 2024 года побила свой исторический рекорд по экспорту продукции, заявил, выступая на программе по случаю объявления показателей внешней торговли страны за 2024 год в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наш экспорт товаров в 2024 году увеличился на 2,5% по сравнению с 2023 годом, достигнув $262 млрд. Мы побили рекорд в истории Республики по показателям экспорта по итогам года, при этом объем турецкого экспорта в декабре 2024 года вырос на 2,2%, до $23,5 млрд. Таким образом, декабрьский экспорт побил рекорд"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Активно развивалась и экономика страны – ее темпы роста в третьем квартале 2024 года составили 2,1%, и этот тренд продолжается уже 17 кварталов подряд. При поддержке чистого экспорта и инвестиций в основной капитал он в наступившем 2025 году может вырасти на 4%, - отметил турецкий лидер, передает государственное информационное агентство Anadolu.

В минувшем 2024 году страна сократила дефицит внешней торговли на $24 млрд – c $106,3 млрд в 2023 году до $82,2 млрд в 2024 году, а доля экспорта, покрывающего импорт, увеличилась на 5,5 п.п. и составила 76,1%, - пояснил президент.

Существенно сократилась в стране и безработица - с января по октябрь 2024 года ее уровень составил в среднем 8,8%, и это - самый низкий показатель за последние 23 года.

Рассказал турецкий лидер и о планах на наступивший 2025 год.

"Мы ожидаем, что в 2024 году доход на душу населения превысит $15 тыс, а в 2025 году - $17 тыс, в то время как в 2023 году этот показатель составлял $13 243 долларов"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер также отметил, что он уверен в правильности выбранного курса в плане проведения политики в сфере инфляции, о чем красноречиво свидетельствуют данные Турецкого института статистики (TÜİK).

Напомним, в декабре власти Турции заявили, что выйдут из санкционного списка по "Газпромбанку". Ранее США ввели санкции против банка, чтобы помешать России использовать финансовую систему, однако Турция подала заявки на выход из санкционного списка по "Газпромбанку", их изучают в Штатах. Выход из санкционного списка является приоритетной задачей Анкары на данный момент. Вопрос поднимался на встрече Реджепа Тайипа Эрдогана и Энтони Блинкена.