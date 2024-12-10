Турция подстраивается под новую реальность

Глава Минобороны Турции сегодня заявил, что с последними событиями в Сирии мир должен принимать нынешнюю реальность во всем ее разнообразии: это касается и позиции страны по российским С-400, и по нынешней расстановке сил.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сделал важные заявления на "Ежегодном оценочном совещании", отметив: до сих пор у США была определенная позиция в Сирии, но обстановка изменилась, и теперь каждый должен принять реальность таковой, какая она есть, хотят они этого или нет.

В первую очередь это касается приостановленной закупки истребителей F-35, которую ведомство планирует решать уже с новой администрацией США с учетом того, что позиция Анкары по российским С-400 не изменилась, заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер, пишет турецкая газета Star.

"Мы уже заявили, что хотим приобрести F-35. Мы думаем, что позитивная атмосфера в процессе закупки F-16 отразится и на процессе закупки F-35. Мы также будем говорить с новой администрацией, которая придет к власти в США, о снятии санкций CAATSA, которые противоречат духу альянса. Наша позиция по С-400 не изменилась"

- Яшар Гюлер

Это касается и нынешней расстановки сил в самой Сирии – Турция не видит признаков того, что Россия выводит оттуда войска после недавних событий в регионе и вряд ли сейчас уйдет оттуда, полагает глава турецкого Минобороны.

"Нет никаких определенных признаков того, что Россия полностью выводит свои войска из Сирии. Они могут забрать некоторые корабли в Россию для технического обслуживания и замены. Я не думаю, что они уйдут прямо сейчас, они будут делать все возможное, чтобы остаться"

- Яшар Гюлер

В то же время Турция готова оказать поддержку РФ в ее работе с подразделениями в Сирии, но пока не получала пока соответствующего запроса, отметил министр.