Администрация Трампа поддержит Азербайджан – Stratfor

Аналитики «теневого ЦРУ» считают, что в 2025 году Армения окажется без поддержки США. Администрация Трампа предпочтет связи с Азербайджаном.

Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, также иногда называемая «теневым ЦРУ», опубликовала прогноз по развитию отношений Азербайджана и Армении в 2025 году.

Политологи Stratfor считают, что в этом году Баку и Ереван продолжат движение к мирному соглашению, но подписанию договора помешают разногласия по конституционным изменениям в Армении и детали полной демаркации границы двух государств. Также проблемы могут возникнуть по вопросу открытия транзитных связей в регионе. До тех пор, пока соглашение не будет подписано, на Южном Кавказе сохранится вероятность обострения ситуации.

Отношения с Россией будут стабильными, как у Азербайджана, так и у Армении. При этом Армения будет искать иностранную поддержку, но не сможет получить ее у США: администрация президента Дональда Трампа отдает приоритет прочным отношениям с Азербайджаном.