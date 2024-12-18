Вестник Кавказа

Администрация Трампа поддержит Азербайджан – Stratfor

Администрация Трампа поддержит Азербайджан – Stratfor
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аналитики «теневого ЦРУ» считают, что в 2025 году Армения окажется без поддержки США. Администрация Трампа предпочтет связи с Азербайджаном.

Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, также иногда называемая «теневым ЦРУ», опубликовала прогноз по развитию отношений Азербайджана и Армении в 2025 году.

Политологи Stratfor считают, что в этом году Баку и Ереван продолжат движение к мирному соглашению, но подписанию договора помешают разногласия по конституционным изменениям в Армении и детали полной демаркации границы двух государств. Также проблемы могут возникнуть по вопросу открытия транзитных связей в регионе. До тех пор, пока соглашение не будет подписано, на Южном Кавказе сохранится вероятность обострения ситуации.

Отношения с Россией будут стабильными, как у Азербайджана, так и у Армении. При этом Армения будет искать иностранную поддержку, но не сможет получить ее у США: администрация президента Дональда Трампа отдает приоритет прочным отношениям с Азербайджаном.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1315 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ВС Армении снова обстреляли Азербайджан

ВС Армении снова обстреляли Азербайджан

Армения обстреляла позиции Азербайджана

Армения обстреляла позиции Азербайджана

Баку направит рекордные $5 млрд на военные расходы в 2025 году

Баку направит рекордные $5 млрд на военные расходы в 2025 году

Рубена Варданяна накажет Бакинский военный суд

Рубена Варданяна накажет Бакинский военный суд

Ильхам Алиев объявил 2025 год в Азербайджане &quot;Годом Конституции и суверенитета&quot;

Ильхам Алиев объявил 2025 год в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета"

Куда поехать без визы в 2025 году: страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Кавказа

Куда поехать без визы в 2025 году: страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Кавказа

Мария Захарова: Минская группа ОБСЕ подлежит роспуску

Мария Захарова: Минская группа ОБСЕ подлежит роспуску

Соседи Азербайджана выразили соболезнования в связи с катастрофой в Актау

Соседи Азербайджана выразили соболезнования в связи с катастрофой в Актау

Три землетрясения случились ночью на границе Азербайджана и Армении

Три землетрясения случились ночью на границе Азербайджана и Армении

Смысла в Минской группе ОБСЕ нет - Пашинян

Смысла в Минской группе ОБСЕ нет - Пашинян

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы