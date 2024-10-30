Вестник Кавказа

КСИР проведет в Иране масштабные военные учения

КСИР проведет в Иране масштабные военные учения
© Фото: IRNA
Масштабные военные учения проведет КСИР по всей территории Ирана. Ранее в стране стартовали учения "Великий пророк 19".

В Иране состоятся масштабные военные учения, в которых примут участие подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также части народной милиции "Басидж", поведала пресс-служба КСИР. 

"Эти учения начнутся в ближайшие дни по всей территории Ирана и водах Персидского залива"

– пресс-служба КСИР

Сообщается, что учения должны способствовать налаживанию координации между воинскими частями в рамках обороны и наступления. В учениях будут задействованы новейшие виды техники. 

Отметим, что ранее в Иране начались военные учения КСИР  "Великий пророк 19", в рамках которых специальные воинские подразделения должны развертываться в условиях ограниченного времени и применять новейшие достижения военной индустрии страны. Учения, стартовавшие в провинции Керманшах, также должны способствовать налаживанию взаимодействия с местными жителями и силами "Басидж".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Главный военный советник Ирана в Сирии погиб от рук террористов

Главный военный советник Ирана в Сирии погиб от рук террористов

Азербайджан и Иран провели совместные военные учения

Азербайджан и Иран провели совместные военные учения

Азербайджанские и иранские военные приступили к тренировкам на учениях &quot;Араз-2024&quot;

Азербайджанские и иранские военные приступили к тренировкам на учениях "Араз-2024"

КСИР уничтожил 3 и задержал более 10 боевиков на юго-востоке Ирана

КСИР уничтожил 3 и задержал более 10 боевиков на юго-востоке Ирана

В КСИР рассказали, на какой глубине иранские военные прячут ракеты

В КСИР рассказали, на какой глубине иранские военные прячут ракеты

Иран может нанести удар по Израилю перед выборами в США

Иран может нанести удар по Израилю перед выборами в США

Израильский удар приостановил сборку иранских ракет средней дальности

Израильский удар приостановил сборку иранских ракет средней дальности

Иран готовит ответ на атаку Израиля до выборов в США

Иран готовит ответ на атаку Израиля до выборов в США

Израиль ударил по космическому центру Ирана – СМИ

Израиль ударил по космическому центру Ирана – СМИ

Иран пообещал Израилю быстрый военный ответ

Иран пообещал Израилю быстрый военный ответ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы