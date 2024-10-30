КСИР проведет в Иране масштабные военные учения

Масштабные военные учения проведет КСИР по всей территории Ирана. Ранее в стране стартовали учения "Великий пророк 19".

В Иране состоятся масштабные военные учения, в которых примут участие подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также части народной милиции "Басидж", поведала пресс-служба КСИР.

"Эти учения начнутся в ближайшие дни по всей территории Ирана и водах Персидского залива"

– пресс-служба КСИР

Сообщается, что учения должны способствовать налаживанию координации между воинскими частями в рамках обороны и наступления. В учениях будут задействованы новейшие виды техники.

Отметим, что ранее в Иране начались военные учения КСИР "Великий пророк 19", в рамках которых специальные воинские подразделения должны развертываться в условиях ограниченного времени и применять новейшие достижения военной индустрии страны. Учения, стартовавшие в провинции Керманшах, также должны способствовать налаживанию взаимодействия с местными жителями и силами "Басидж".