Вестник Кавказа

Президент Ирана посетит Москву 17 января – посол

Президент Ирана посетит Москву 17 января – посол
В январе состоится визит Пезешкиана в Россию. По словам посла, поездка запланирована на 17 января. В российской столице Пезешкиан встретится с Путиным.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит визит в Москву 17 января, поделился посол ИРИ в РФ Казем Джалали.

"В ходе этого визита Пезешкиан и (президент РФ Владимир) Путин подпишут договор о сотрудничестве двух стран"

– иранский посол

Ранее приглашение посетить Москву в начале 2025 года направил коллеге российский президент.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном уже согласован.

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