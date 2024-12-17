Президент Ирана посетит Москву 17 января – посол

В январе состоится визит Пезешкиана в Россию. По словам посла, поездка запланирована на 17 января. В российской столице Пезешкиан встретится с Путиным.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит визит в Москву 17 января, поделился посол ИРИ в РФ Казем Джалали.
"В ходе этого визита Пезешкиан и (президент РФ Владимир) Путин подпишут договор о сотрудничестве двух стран"
– иранский посол
Ранее приглашение посетить Москву в начале 2025 года направил коллеге российский президент.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном уже согласован.