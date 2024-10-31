Россия и Иран перенесли стратегическое партнерство на январь

В МИД Ирана заявили, что Москва и Тегеран могут подписать договор о стратегическом партнерстве в январе. Ранее Россия и Иран согласовали документ.

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи рассказал, когда Москва и Тегеран заключат соглашение о стратегическом партнерстве.

Дипломат сообщил, что Россия и Иран могут подписать договор о партнерстве до завершения иранского месяца дей – до 19 января 2025 года. Он выразил надежду на скорое заключение.

Ранее сообщалось, что Москва и Тегеран согласовали документ о партнерстве. Договор будет подписан во время визита президента ИРИ Масуда Пезешкиана в Россию.

Почему договор отложен?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что договор полностью готов и согласован, так что остается лишь дождаться выполнения протокольных формальностей для организации церемонии его подписания.

"Видимо, договор решили не подписывать в последние дни декабря, поскольку, во-первых, в России предновогодняя ситуация, идет подведение итогов года. Во-вторых, подписание договора должно пройти при участии обоих президентов, есть договоренность, что президент Масуд Пезешкиан прилетит в Москву – следовательно, надо выбрать удобное для глав государств время", - прежде всего сказал он.

"Это серьезная дипломатическая работа, требующая согласования. Исходя из разных данных, можно сказать, что текст договора готов. Там могут быть различные дополнения, но несущественные. Так что ничего страшного нет в том, что подписание договора отложили еще раз, нет. Мы уже 2,5 года ждем этого момента, так что можно подождать еще месяц", - отметил Владимир Сажин.

"Судя по различным источникам, договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет иметь рамочный характер. Под этим подразумевается, что различные институты как в России, так и в Иране будут в дальнейшем, опираясь на него, договариваться по конкретике сотрудничества по собственным направлениям", - добавил востоковед.