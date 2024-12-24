Кварацхелия и Мамардашвили вошли в сотню лучших футболистов мира

Игроки сборной Грузии и главные таланты молодого поколения страны Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили попали в топ-100 лучших футболистов мира. Для Мамардашвили включение в сотню лучших стало первым в карьере.

Звезды грузинского футбола Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили оказались в списке из 100 лучших футболистов, составленном экспертами издания The Guardian.

Атакующий полузащитник "Наполи" Кварацхелия оказался на 49 позиции, вратарь "Валенсии" Мамардашвили застолбил 80 место рейтинга.

Отметим, что голкипер испанского футбола Мамардашвили удостоился чести оказаться в сотне лучших игроков впервые, а вот Кварацхелия попадает в рейтинг уже второй раз подряд.

Тройку лучших футболистов мира составили Родри ("Манчестер Сити"), Винисиус ("Реал") и Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити").