Нападающий сборной Грузии перешел в клуб Бундеслиги

Нападающий сборной Грузии Зивзивадзе пополнил состав "Хайденхайма" из Бундеслиги. Контракт с игроком подписан до 2029 года.

Грузия получает еще одного представителя в пятерке сильнейших футбольных лиг Европы: нападающий сборной страны Буду Зивзивадзе переходит в "Хайденхайм" из немецкой Бундеслиги.

Сообщается, что с игроком подписано соглашение на четыре года. Отметим, что "Хайденхайм" борется за место в элите немецкого футбола, располагаясь на 16 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Ранее Зивзивадзе играл во втором по силе немецком дивизионе за "Карлсруэ". В первой половине сезона грузинский форвард отличился 12 раз, что и привлекло к нему внимание сильнейших клубов Германии.

В результате футболист подписал контракт до 2029 года с клубом "Хайденхайм", который сейчас находится в Бундеслиге на 16 месте из 18 и борется за сохранение места в высшем дивизионе.