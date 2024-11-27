Открытки с католическим Рождеством 2024: когда празднуют и как поздравляют?

Католическое Рождество – это основной праздник у католиков, его широко празднуют не только верующие. Какого числа отмечают Рождество католики, какие есть традиции, что такое сочельник, какую открытку и какое поздравление отправить?

Рождество – самый главный церковный праздник у католиков, они отмечают его с гораздо большим размахом и пиететом, чем православные. Хотя основа праздника у всех христиан едина: они вспоминают и празднуют рождение Иисуса Христа в Вифлееме – чудо его прихода в земной мир.

Когда католическое Рождество?

Католики (а также протестанты и некоторые православные церкви) отмечают Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. Русская православная церковь празднует Рождество 7 января.

Связана эта разница с разными календарями. До конца XVI ее не существовало, и все отмечали Рождество Христово 25 декабря, так как все жили по т. н. юлианскому календарю. Однако в 1582 году страны Европы перешли на новый, григорианский календарь. Россия это сделала только в 1917 году – до этого момента она жила по своему, отличному от Европы календарю. К этому времени разница между календарями, или стилями, достигла 13 дней. Русская православная церковь на новый стиль не перешла и продолжает вести летоисчисление по старому стилю. Поэтому по сути в России православные празднуют Рождество тоже 25 декабря, но по старому стилю.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Интересно, что с 2101 года разница между стилями вырастет еще на один день, и православное Рождество будет приходиться уже на 8 января.

Поздравления с католическим Рождеством

Поздравлять родных и близких, которые исповедуют католичество, нужно в Рождественский сочельник, то есть вечером 24 декабря.

Самое простое и самое распространенное поздравление – "Счастливого Рождества!" Его можно дополнить пожеланиями тепла, света, радости, добра, благополучия в доме и любви, а также здоровья. Например:

Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю в этот светлый праздник мира и тепла в доме, семейного благополучия, счастья и радости вам и вашим близким! Пусть в душе будет благость, а желания сбываются!

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

С праздником католического Рождества! Примите мои искренние пожелания – пусть счастье и благодать царят в вашем доме, пусть в семье будет так же уютно и покойно, пусть беды обходят вас стороной, а радости, напротив, посещают чаще! С Рождеством Христовым!

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

С чудесным праздником – католическим Рождеством! Пусть это волшебный праздник принесет вам свет, тепло и покой! Пусть приведет он за собой череду тихих ясных дней, полных улыбок и красоты!

Рождественский Сочельник

Сочельник – это канун Рождества, то есть вечер 24 декабря. Он имеет для католиков особое значение.

В течение дня верующие держат строгий пост: либо вовсе отказываются от еды и даже воды, либо едят только сочиво – пшеничную или рисовую кашу с медом и орехами. В церквях проходят предпраздничные богослужения, внутри и снаружи их ставят вертепы, в которых представлено Рождество Христово – это ясли с фигурками младенца Христа, Богородицы, Иосифа, а также животных.

Пост длится до первой звезды. Католики идут в церкви, где проходят праздничные мессы. А после службы верующие возвращаются домой, где их ждет праздничный ужин.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Традиции Рождества у католиков

Католическое Рождество окружено множеством традиций – ведь это главный праздник в англоязычных странах, причем его отмечают не только верующие. Если в России основной зимний праздник – Новый год, то на Западе это именно Рождество.

Для верующих важное значение имеет Адвент – это период, который стартует за 4 воскресенья до Рождества. Это время душевного очищения, когда принято чаще обычного ходить в церковь, произносить особые молитвы и ограничивать себя в пище, хотя строгого поста не предполагается.

С 20 декабря начинается основное предпраздничное время, когда все украшают дома, а также улицы, магазины, организации и т.д, венками и гирляндами, ставят нарядные праздничные елки. Главные цвета западного Рождества – зеленый (вечнозеленое дерево ель) и красный (огонь в очаге) – и оба они символизируют жизнь.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Одна из самых приятных традиций – подарки. Тогда как в России их дарят обычно на Новый год, жители англоязычных стран радуют друг друга именно на Рождество.

К Рождеству обычно также устраивают веселые ярмарки.

Католическое Рождество никогда не обходится без:

адвент-венка с 4 свечами, по одной на каждое воскресенье адвента;

адвент-календаря, который начинается с 1 декабря и содержит 25 окошек с сюрпризами;

носков для подарков, которые вешают на камин;

веток омелы и венков из нее;

радости и хорошего настроения.