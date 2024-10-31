Рождественский пост 2024-2025: когда, как держать и в чем его значимость?

28 ноября православные встречают начало Рождественского поста, одного из самых долгих и строгих в церковной традиции. Начинать и заканчивать его нужно, так, чтобы не навредить себе ни духовно, ни физически. Кроме того, Рождественский пост также выпадает и на Новый год, что вызывает немало вопросов у тех, кто собирается его соблюдать.

Когда Рождественский пост 2024-2025

Рождественский пост, как и Успенский, имеет фиксированную дату: начинается он 28 ноября и завершается сочельником накануне Рождества, то есть 6 января. Этот пост второй по продолжительности после Великого поста (и иногда Петрова поста) и составляет 40 дней. Что касается его строгости, то для монахов он строже, чем для мирян, которым можно есть и горячую пищу с маслом, и рыбу во многие дни поста.

У католиков Рождественский пост начинается раньше: 15 ноября и продолжается до 24 декабря, а Рождество, соответственно, отмечается 25 декабря. У православных, кстати, если считать по старому стилю, Рождественский пост тоже начинается 15 ноября и продолжается до 25 декабря. Более того, в эти даты пост выпадает и сегодня по церковному календарю, который соответствует юлианскому, ”отстающему” от гражданского григорианского на 13 дней.

Рождественский пост у армян короче, чем у православных христиан: длится он всего неделю с 30 декабря по 5 января, а Рождество отмечается 6 января.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем важность Рождественского поста?

Значимость Рождественского поста в том, что он готовит тех, кто верит, к одному из важнейших праздников года - Рождеству или Дню Рождения Иисуса Христа. Несмотря на то, что в православии главных праздников 12, Рождество занимает особое место, поскольку этот день, когда в мир пришел Спаситель, освободивший человечество от груза грехов.

Чтобы подготовиться к празднику духовно и физически, церковь предписывает соблюдать пост, который заключается не только в ограничении по питанию, но и в серьезной внутренней работе над собой.

Смысл Рождественского поста в том, чтобы отказавшись (или, как минимум, снизив влияние) всего того, что отвлекает, познать радость причастности к величайшему чуду, которое произошло с человечеством, благодаря рождению Христа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно есть в Рождественский пост?

В пост перед Рождеством можно есть все, кроме мяса, молочных продуктов и яиц. Рыба разрешена во многие дни поста до 31 декабря включительно, кроме следующих дней: 29 ноября, а также 6,11, 13, 18, 20, 23, 25, 27 и 30 декабря. В неделю до Рождества пост более строгий: на выходных 4-5 января можно есть пищу, приготовленную на масле (растительном), в пятницу, 3 декабря, предпочтительно сухоядение, а в остальные дни разрешается горячая пища, но без масла.

Вино в Рождественский пост можно пить в те же дни, когда разрешено употребление масла, кроме среды и пятницы, которые считаются постными днями круглогодично. В дни предпразднества (2-6 января) - только в выходные.

Важно понимать, что ограничения в еде на любой, в том числе и Рождественский пост, нужны не для того, чтобы человек страдал и мучился, а для смещения фокуса внимания с физическое на духовное.

Правила Рождественского поста

Пожалуй, главное правило Рождественского поста не вредить ни себе, ни окружающим, для чего необходим определенный уровень самоконтроля и желание познать себя. Если у вас возникают какие-либо вопросы в отношении, в частности, определенных запретов на это время, то стоит посоветоваться с духовником или настоятелем церкви, которую вы посещаете. Всегда лучше спросить и узнать ответ, чем страдать в неведении, ведь, по большому счету, в этом и есть суть христианства - избавление от страданий и грехов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Рождественский пост длится 40 дней

Пост перед Рождеством соблюдается еще с раннехристианской эпохи, примерно с IV века, правда, тогда его держали только монахи и не 40, а 7 дней (как сегодня Армянская церковь). К X веку Рождество стало важным христианским праздником, а в начале XII века на Константинопольском соборе было принято решение увеличить пост с 7 до 40 дней. Число сорок символизирует библейские периоды страданий и трансформации, как, например, у Моисея, который 40 дней пробыл на горе Синай, и Иисуса Христа, который 40 дней постился в пустыне.

Что такое заговенье на Рождественский пост?

Заговенье - последний день перед постом (говением), в который можно есть непостную пищу. Последний день перед Рождественским постом - День памяти апостола Филиппа, вот почему в народе пост называют Филипповским. Поскольку в 2024 году Филиппов день в постную среду, заговенье перед постом переносится на день раньше: на 26 ноября.

Можно ли играть свадьбу в Рождественский пост?

Церковь не рекомендует вступать в брак в дни всех основных постов, в категорию которых попадает и Рождественский. Связано это с тем, что свадьба означает вступление в интимные отношения, от которых, по церковным правилам, в дни поста тоже лучше воздержаться. Провести обряд венчания в Рождественский пост не получится, однако расписаться в ЗАГСе можно, поскольку гражданская церемония никак не регулируется церковными предписаниями.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли крестить в Рождественский пост?

Крестить ребенка в Рождественский пост можно, для данного таинства никаких запретов нет. Главное, заранее договориться с церковью, в которой будет осуществляться крещение, и правильно подготовиться к процессу.

Рождественский пост и Новый год - как быть?

Рождественский пост всегда захватывает Новый год. Очевидно, что церковная традиция предусматривает соблюдение поста, как с точки зрения питания, так и с точки зрения поведения: чрезмерно активное празднование неуместно, как и нарушение поста с целью увеселения (если это необходимо по медицинским причинам, то здесь вопросы не возникают). В 2024 году 31 декабря выпадает на вторник, и поскольку это день не строгого поста, в него можно есть постную пищу с маслом, а также рыбу. Немного вина выпить тоже можно - это церковь не запрещает.