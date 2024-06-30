Михайлов день 2024: история праздника, традиции, запреты и приметы

Сегодня в России отмечают праздник, посвященный архистратигу Михаилу. Что это за праздник, когда он появился, как его отмечают и почему он важен?

Когда День Архангела Михаила в 2024 году?

В России День архангела Михаила всегда отмечают 21 ноября. Один из наиболее ранних праздников христианства чествует не только архистратига Михаила, но и другие силы, населяющие небо. В церковной традиции праздник называется Собор (сбор) архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

Кто такой архангел Михаил?

Архангел Михаил - один из главных ангелов, который почитается как в христианстве, так и в иудаизме и исламе. В письменных источниках, относящихся к III-II векам до н.э., Михаил упоминается как предводитель архангелов и ангелов, а также покровитель народа Израиля. Архангел Михаил является посредником между Богом и людьми, сопровождает души праведников в рай, борется с сатаной. Фактически все те качества, которыми наделяет Михаила иудаизм, остались у него и с развитием христианства, а в Средние века архистратиг (главнокомандующий) Михаил считался покровителем церкви и рыцарских орденов.

Почему архангел Михаил с мечом?

Нередко на иконах архангел Михаил изображается с мечом: либо обычным, либо огненным. Это связано с традицией, предполагающей, что любое упоминание ангела в Библии без указания его имени относится к архангелу Михаилу. В частности, в книге Бытие, после грехопадения Адама Господь поставил у врат Рая херувима с огненным мечом. В Книге Исход, предположительно, именно Михаил, будучи покровителем сынов Израилевых, явился в виде огненного столпа, тем самым обеспечив евреям возможность покинуть Египет. Кроме того, огненный меч в руках архангела Михаила символизирует духовное начало его борьбы с темными силами, одолевающими души людей.

Когда появился праздник архангела Михаила?

Праздник, посвященный архистратигу Михаилу, появился довольно рано, в середине IV века, как один из итогов проведенного в Лаодикии (территория современной Турции в окрестностях города Денизли) собрания лидеров христианства Малой Азии. Необходимость собора возникла в связи с тем, что язычество все еще было сильно на территории Римской империи, которая приняла христианство в начале IV века.

Помимо языческих богов, в первые десятилетия христианства люди также поклонялись ангелам, а не Иисусу Христу напрямую, поэтому Лаодикийский собор 35м каноном запретил почитание ангелов и бестелесных существ неба, при этом обозначив определенную дату, когда можно вспоминать ангелов, среди которых Михаил: 8 ноября. Православная церковь по-прежнему отмечает 8 ноября день архангела Михаила по юлианскому календарю, что соответствует 21 ноября по светскому григорианскому.

Что такое Михайлов день?

Михайлов день - это День архангела Михаила в народной традиции. Этот праздник почитали на Руси, поскольку он, фактически, был одним из последних перед Рождественским постом, который наступает через неделю.

В этот день жители русских селений веселились и пировали, собирались на застолья и приглашали в дом гостей.

Другое название Михайлов дня - День Дворового. Дворовой - дух, оберегающий скот и двор хозяина от бед и злых духов. В Михайлов день угощали Дворового, а домашний скот переводили на зимнее питание.

Архангела Михаила чтили на Руси за то, что он даровал людям огонь. В старину верили, что в День Страшного Суда именно он вострубит в золотую трубу и разбудит мертвых.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делают в Михайлов день?

В праздник, посвященный архангелу Михаилу, в церквях проходят обычные утренние и вечерние богослужения. При возможности и желании можно сходить в храм и помолиться Михаилу о защите от злых духов, страстей, об исцелении для себя и близких и защите дома.

Что нельзя делать в день Архангела Михаила?

Никаких церковных запретов на день Архангела Михаила нет. Есть можно любые блюда - этот день не постный. Работать церковь тоже не запрещает, как и заниматься домашними делами. Истинному верующему не следует злословить, предаваться унынию, отказывать в помощи и быть грубым по отношению к людям, даже незнакомым.

Народные запреты на Михайлов день

Поскольку Михайлов день любили на Руси, скорее всего, к этому дню старались закончить всю работу по дому и двору, чтобы встречать гостей и веселиться. О запретах этого дня ничего неизвестно, по крайне мере, о них не упоминают этнографы конца XIX - начала XX, изучавшие народные традиции русских деревень и поселений.

Приметы на Михайлов день

В отличие от запретов, приметы на Михайлов день хорошо известны и все они касаются погоды:

если в Михайлов день образовывался иней, то зима будет снежной;

туман в день архангела Михаила предвещает теплую погоду;

считалось, что с Михайлова дня зима входит в свои права;

какая погода будет в день архистратига Михаила, такая и на Зимнего Николу, то есть в день Николая Чудотворца - 19 декабря.