Неделя всех святых 2024: что за праздник и в чем его важность?

30 июня в православной традиции отмечается День Всех Святых, который важен для всех православных христиан. Что это за праздник, как он появился и чему он предшествует - рассказываем в этом материале.

Когда День Всех Святых у православных?

В 2024 году День Всех Святых православная церковь отмечает 30 июня. У этого праздника нет фиксированной даты: он всегда отмечается через неделю после Троицы. Православная церковь День Всех Святых называет Неделей Всех Святых, где слово ”неделя” означает ”воскресенье”. На Руси праздник появился приблизительно в начале XV века на основе правил Иерусалимского устава, который по сей день определяет порядок богослужений Русской православной церкви.

Что за праздник День Всех Святых?

В православной церкви День Всех Святых считается днём именин всех христианских святых, как известных, так и не известных. Этот день также считается именинами любого православного христианина, то есть другими словами, это день покровителя каждого из верующих. День Всех Святых во многом появился, благодаря книге ”Апокалипсис” или ”Откровению Иоанна Богослова”, последней книге Библии, где описываются события, которые произойдут накануне Второго пришествия Христа. В пятой главе книги ”Апокалипсис” Иоанн пишет о том, что видел тысячи людей в белых одеждах, то есть праведников, которые пережили ”великую скорбь”. Это собрание святых христиан также носит название Собор Всех Святых.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем День Всех Святых у православных отличается от Дня Всех Святых у католиков?

Изначально День Всех Святых отмечался церковью 13 мая: об этом есть упоминание в сочинениях христианского богослова IV из Сирии, Ефрема Сирина. Со временем, по мере раскола церкви на католическую и православную, дата праздника сместилась у обеих ветвей христианства.

В VIII веке Папа римский Григорий III установил датой праздника 1 ноября: в этот день была освящена Базилика Святого Петра - предшественница современного ватиканского Собора Святого Петра. Век спустя Карл Великий, отец Европы, велел отмечать День Всех Святых 1 ноября на всей территории Франкской Империи. С тех пор 1 ноября у западных христиан считается праздником, в который каждый верующий обязательно должен посетить мессу.

Что нужно делать в День Всех Святых?

В День Всех Святых нужно обязательно помолиться своему святому покровителю, поблагодарить его за защиту и помощь. Если есть возможность, можно посетить церковное богослужение. Не стоит в этот день предаваться унынию и отчаянию, роптать на судьбу, лучше оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Как таковых церковных запретов в этот день нет. Неделя Всех Святых не предусматривает поста для мирян, так что есть можно всё.

Петровское заговенье?

В народно-христианской традиции, то есть в традиции, которая существовала в период двоеверия на Руси, День Всех Святых выпадает на день, который носит название Петровское заговенье. Само слово ”заговенье” означает день перед началом поста, в данном случае речь идёт о дне перед началом Петрова поста. Название дня ”Петровское заговенье” говорит о том, что в народе уже чтили традиции православного христианства, однако обряды этого дня отражали языческие верования.

В день Петровского заговенья совершался обряд проводов весны, который носил название ”похороны Костромы” или ”похороны Ярилы” - славянского бога плодородия. Как и Ярило, Кострома в образе девушки представляла собой само плодородие, которое жители Руси стремились передать земле, похоронив его.