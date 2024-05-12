Троица 2024: что за праздник, приметы и запреты 

23 июня православные верующие России будут отмечать Троицу, праздник не менее важный, чем Пасха. Значение Троицы в том числе и для самой церкви, невозможно переоценить. В чем суть праздника, когда нужно сходить на кладбище и что было до Троицы - рассказываем в этом материале.

Когда Троица в этом году?

В 2024 году православные отметят Троицу 23 июня. Хотя Троица является переходящим праздником, то есть дата которого не фиксированная, она всегда отмечается на 50й день после Пасхи и выпадает на воскресенье. Троица, которая в церковной традиции называется Днем Святой Троицы, 10-й двунадесятый праздник, поэтому в храмах в этот день совершаются особые праздничные службы, в том числе литургия.

Троицкая суббота 2024

День перед Троицей называется Троицкой субботой и посвящен он поминовению усопших. В 2024 году Троицкая родительская суббота - это 22 июня. Это второй родительский день после Радоницы. Троицкая суббота занимает особое место в богослужебном цикле, поскольку в нее поминают всех усопших христиан. В Родительскую субботу перед Троицей верующие ходят в храм и, если есть возможность, отправляются на кладбище, чтобы помянуть умерших близких.

Что означает День Святой Троицы?

Праздник Троица - важнейший для христианства, как религии, поскольку он знаменует ее рождение. В день, который сегодня отмечается как день Троицы, произошло знаменательное событие: Святой Дух, одно из воплощений Единого Бога, снизошел на апостолов, и они стали говорить на языках, которые ранее не знали, благодаря чему у них появилась возможность проповедовать по всему миру. То есть День Троицы можно назвать днем, когда появилась Церковь Христова.

Троица и Пятидесятница - одно и то же или нет?

В православной традиции Троица и Пятидесятница - это один праздник, который празднуется на 50-й день после Воскресения Христова. Однако в более широком смысле различия все-таки есть:

Пятидесятница - день, когда на апостолов сошел Святой Дух, и празднуется он, по словам Святого Петра, с I века, то есть со времен, когда еще были в живых свидетели этого события. Кроме того, важно также отметить, что сошествие Святого Духа произошло в Шавуот, день, когда евреем была дарована Тора, то есть традиция соблюдать праздник уже существовала и была продолжена последователями нового, христианского учения.

Что касается праздника Троицы и почему он так называется, то само понятие Триединства Бога в Христианстве возникло только во II веке, и со временем, сошествие Святого Духа в Пятидесятницу стало восприниматься, как проявление тройственности Бога. В восточном христианстве, то есть в православии, День Святой Троицы и Пятидесятница стали одним праздником, а в западном было принято решение разделить два события, поэтому День Святой Троицы в католицизме, протестантизме и других западнохристианских деноминациях отмечается как отдельный день через неделю после Пятидесятницы.

Почему на Троицу украшают храм березой?

На троичное богослужение православные храмы украшают ветками деревьев, традиционно березы, но могут быть и другие, в зависимости от региона. Этот обычай, скорее всего, связан с двумя более ранними и разными ритуалами:

с иудейским. На праздник Шавуот, в который случилось сошествие Святого Духа, давшее миру праздник Святой Троицы, традиционно Иерусалимский храм украшали свежими зелеными ветками и цветами. В иудаизме это традиция сохранилась по сей день;

с языческим. В дохристианской Руси период, в который сегодня празднуется Вознесение и Троица, был посвящен весенне-летнему комплексу обрядов, который носил название Зеленые святки, и береза, как одно из главных деревьев-оберегов на Руси, играла важную роль во многих из них: молодые березы наряжали, из веток дерева плели венки, а зелень засушивали и хранили в качестве оберега. Из этой языческой традиции, вероятнее всего, появилась христианская - украшать храмы на Троицу ветками березы.

Вообще зелень и зеленый цвет - это цвет Троицы. Даже облачение священнослужителей в этот день во многих храмах зеленое, как символ обновления и вечной жизни, связанных со Святым Духом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать на Троицу?

С точки зрения православия, на Троицу нет никаких запретов, кроме общехристианских:

нельзя ругаться и сквернословить

пребывать в унынии

порицать ближних

отказывать в помощи нуждающимся.

Кроме того, на Троицу невозможно венчаться, поскольку в двунадесятые праздники обряд венчания не проводится, и довольно сложно договориться об обряде крещения, потому как в этот день в храмах проводятся праздничные службы.

Что касается того, можно ли на Троицу ходить на кладбище, церковь это не запрещает, но лучше помянуть усопших за день до праздника - в Троицкую субботу.

В народной традиции запретов на Троицу, которые сохранились со времен празднования Зеленых святок, гораздо больше:

нельзя работать, в том числе и в поле (огороде)

нельзя заниматься рукоделием: шить, вышивать и вязать

нельзя стирать

нельзя купаться в водоемах, поскольку считалось, что на Зеленые святки русалки, которые на лето выбирались на сушу, могли утащить тех, кто решил поплавать, с собой на дно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно делать в Троицу?

По традиции, верующие православные в День Троицы ходят в храм, молятся Господу, благодаря его за милость и всепрощение, а также просят здоровья для себя и своих близких. Если возможности сходить в храм нет, то всегда можно помолиться дома. Также в этот день, точнее, накануне, принято украшать дом свежими веточками, которые символизируют Святой Дух. С Троицей принято поздравлять родных и близких, поскольку этот праздник для верующих не менее важный, чем Пасха.

Приметы на Троицу

Поскольку в языческой, а позднее в народной традиции праздник Троицы приходился на период, когда весна уступает лету, считалось, что какой погода будет на Троицу, таким будет и лето. Дождь в этот день сулил хороший урожай, а промокнуть под ним считалось к добру и удаче. Жара на Троицу, соответственно, предвещала засушливое лето.