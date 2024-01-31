Антипасха или Красная горка: что за праздник 12 мая 2024 года?

Сегодня православные отмечают праздник, который называется Антипасха. Чему посвящен праздник, какое он имеет отношение к Красной горке и когда Фома уверовал в Христа?

Что такое Антипасха?

Антипасха - первое после Пасхи воскресенье, заключительный день Светлой седмицы. В 2024 году православная Антипасха приходится на 12 мая. Древнегреческая приставка ”анти” в названии праздника обозначает подобие: Антипасха подобна празднику Светлого Христова Воскресенья по своему значению. По-другому Антипасха называется Фомино Воскресенье или Неделя (в значении воскресенье) о Фоме.

Фомино Воскресенье

Как очевидно из названия Фомино Воскресенье связано с Фомой, одним из апостолов Иисуса. Во время явления Христа по Воскресении 11 апостолам Фомы не было, поэтому он никак не мог поверить в то, что Иисус жив. Он заявил, что поверит в его воскрешение только после того, как сможет осмотреть его раны. На 8 день по воскресении Иисус вновь явился своим ученикам, в числе которых уже был Фома, и предложил ему осмотреть свои раны. Увидев их, Фома поверил, что перед ним сам Бог. В честь этого события, Уверения Формы, и был установлен праздник Антипасха или Неделя о Фоме. Впервые праздник упоминается в документах конца IV века, первые богослужения Антипасхи в Иерусалиме также начались в конце IV века.

В чем смысл Антипасхи?

Антипасха, как и Пасха, утверждает победу жизни над смертью, провозглашает обновление, а также человеколюбие Христа, его снисхождение по отношению ко всем людям. Кроме того, праздник Антипасха или Фомино Воскресенье также напоминает, насколько сильной может быть вера: Фома неверующий впоследствии побывал во множестве стран, в том числе в Индии и Китае, проповедуя о Христе.

Красная горка и Антипасха - это одно и то же?

Красная горка, как и Антипасха, в 2024 году отмечается 12 мая. Однако в отличие от Антипасхи, Красная горка - праздник народный, истоки которого в язычестве.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Что за праздник Красная горка?

В дохристианской Руси на Красную горку встречали весну. Почему именно праздник носит название ”Красная горка” доподлинно неизвестно. Предположительно, связано оно с тем, что жители деревень в этот день собирались на холмах, которые считались священными, где проводили гуляния, встречая ”красную” - ”красивую” - весну.

Еще одно название праздника Красной горки - Лельник. Посвящен праздник был богине Леле, которая олицетворяла весну, красоту и молодость. Древние славяне считали, что именно богиня Леля открывает врата весне, благодаря чему природа наполняется новыми силами. Богиня Леля - одна из покровительниц счастливого супружества и благополучия в семье, возможно, именно поэтому часть славянских обрядов на Красную горку были связаны с обеспечением благоприятных условий для создания семьи.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Почему на Красную горку катают яйца?

Обычай катать яйца на Красную горку - это славянская традиция. Все дело в том, что в дохристианской Руси яйца символизировали жизнь и плодородие, их расписывали и проводили с ними всевозможные магические действия. Во время весенних праздников яйца закапывали в земле, с ними обходили скот, чтобы он был здоровым, а также катали по полям для того, чтобы уродился хороший урожай. На Красную горку с горы яйца катали для того, чтобы заглянуть в будущее: считалось, что тот, чье яйцо не разобьется, скатившись вниз, будет счастлив и благополучен целый год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему на Красную горку играют свадьбы?

Играть свадьбы на Красную горку, скорее всего, начали после принятия христианства на Руси, то есть после X века, поскольку в славянской традиции лучшим временем для брака считался период после окончания сельскохозяйственных работ.

Фомино Воскресенье или Красная горка - первый день после Великого поста и Пасхи, когда в церквях вновь проводится таинство венчания. Очевидно, со временем, народная традиция, связывающая Красную горку с благополучием и процветанием, наложилась на православную венчаться в этот день, в результате чего появилась поверье о крепости браков, заключенных в Фомино Воскресенье.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли ходить на кладбище на Красную горку?

Считается, что на Красную горку нельзя посещать кладбище, однако это не совсем неверно. Церковь не запрещает навещать усопших, устраивать поминальную трапезу и читать соответствующие молитвы. Правда, в храме на Антипасху заупокойная служба не проводится. В первый раз после Пасхи такая служба устраивается на Радоницу, то есть в 2024 году она пройдет 14 мая.

Что нельзя делать на Красную горку?

Церковные запреты на Красную горку аналогичны тем, что действуют для верующих православных в другие дни:

нельзя злиться и ссориться с людьми

нельзя злословить

нельзя предаваться унынию и грусти.

Народные запреты на Красную горку следующие:

нельзя делать уборку

нельзя работать в саду и огороде

нельзя праздник Красную горку проводить дома, иначе не повезет в жизни

нельзя гадать

нельзя выбрасывать оставшуюся после застолья еду.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно делать на Красную горку?

На Красную горку или Фомино Воскресенье верующие ходят на праздничное богослужение, после чего собираются за праздничным столом со своими родными и близкими. В этот день, как и на Пасху, принято славить Христа, оказывать помощь нуждающимся, благодарить Господа и молиться о здоровье и благополучии.

Приметы на Красную горку

Поскольку Красная горка праздник народно-христианский, с ним связан ряд примет:

если на Красную горку снится усопший близкий, это хороший знак

если погода солнечная в этот день - будет хороший урожай

много птиц на Красную горку - к добру

на Красную горку нужно ходить в красном, чтобы обеспечить богатство и удачу на целый год

тот, у кого на лице к Красной горке появились веснушки, будет счастлив весь год.