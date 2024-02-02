Как покрасить яйца на Пасху: быстро, просто и красиво 

Завтра наступит Пасха, и у многих православных уже готовы яйца, куличи и творожная пасха. Но что делать, если не успел покрасить яйца в Чистый четверг, а традицию соблюсти хочется? На этот случай существует масса вариантов покраски, совсем несложных и достаточно быстрых. Про некоторые из них рассказываем в этом материале.

Самый простой традиционный вариант: яйца в луковой шелухе

Пожалуй, самый простой и красивый вариант для пасхальных яиц - покрасить их с помощью луковой шелухи. Простота его заключается в том, что яйца одновременно и варятся, и красятся, ничего отдельно делать не нужно. Для этого варианта понадобятся:

Яйца, желательно, белые и если получится купить - без печатей. Луковая шелуха. Зачастую хозяйки, которые готовятся к Пасхе, заранее запасаются луковой шелухой, однако раздобыть ее не проблема, если рядом есть магазин. Столовая ложка уксуса. Столовая ложка подсолнечного масла.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как варить яйца в луковой шелухе? Все очень просто:

яйца нужно заранее достать из холодильника (хотя бы за 15 минут до варки) и хорошо помыть;

в емкость, желательно, которую не жалко, заложить шелуху лука и залить водой. Имейте в виду, что эмалированная емкость точно окрасится;

к воде с луковой шелухой добавьте ложку уксуса, чтобы яйца не потрескались;

заложите яйца в луковую шелуху с водой и варите после закипания 20 минут;

снимите емкость с огня и оставьте яйца в луковой шелухе как минимум на час;

вытащите яйца из воды, протрите полотенцем и обязательно смажьте подсолнечным маслом, чтобы они блестели.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Самый простой современный вариант: перламутровые яйца

Перламутровые яйца на Пасху сделать очень просто и быстро с помощью перламутровых красителей в ампулах, которые перед Пасхой продаются в большинстве супермаркетов и магазинов у дома. Для этого варианта окраски яиц понадобятся:

яйца, можно белые, а можно и коричневые;

краситель

одноразовые перчатки.

Чтобы окрасить яйца в перламутровый цвет с помощью красителя, надо:

Сварить яйца. Сваренные яйца оставить в горячей воде. Ампулы с красителями опустить в стакан с горячей водой как минимум на полминуты. Разогретую ампулу надрезать. Взять яйцо из горячей воды, протереть его полотенцем и капнуть одну-две капли красителя на поверхность. Далее растирать яйцо руками в перчатках до тех пор, пока краска не высохнет. На одно яйцо можно капнуть несколько разных красителей, тогда у вас получится эффект мрамора. Не забывайте мыть перчатки, чтобы окрасить новое яйцо в новый цвет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вариант для тех, у кого под рукой ничего нет

Если у вас нет ничего, чем можно было бы покрасить яйца на Пасху, ни лука, ни красителей, то яйца можно не красить, а обернуть в фольгу. Яйца в фольге на Пасху выглядят ничуть не менее празднично, чем покрашенные традиционным образом. Для такого способа понадобятся:

яйца

пищевая фольга

любая ложка.

Как сделать яйца в фольге:

Отварите яйца любого цвета. Остудите яйца Вырежьте из фольги круг или овал, который примерно соответствует площади яйца. Плотно оберните яйцо фольгой и разгладьте ее с помощью ложки.

Декупаж: сложное название - простое исполнение

© Фото: commons wikimedia

Техника декупаж для декорирования яиц к Пасхе тоже относится к легким, поскольку для ее воплощения нужно совсем немного:

яйца

салфетки с узором (можно с цветочным, можно с любым другим)

ножницы

пинцет

кисточка

Чтобы сделать декупаж на яйцах, нужно:

Сварить и остудить яйца. Отделить белок одного сырого яйца. Из салфеток с узорами вырезать необходимую часть, снять нижние слои и оставить одну картинку. С помощью пинцета обмакнуть вырезанную часть салфетки в белок и приложить к яйцу. Кисточкой разгладить рисунок на поверхности яйца.

Пасхальные яйца готовы. Готовьтесь к Пасхе без спешки и суеты и с радостью встречайте праздник!