Вестник Кавказа

Как покрасить яйца на Пасху: быстро, просто и красиво 

Екатерина Винник
Украшения к пасхе
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Завтра наступит Пасха, и у многих православных уже готовы яйца, куличи и творожная пасха. Но что делать, если не успел покрасить яйца в Чистый четверг, а традицию соблюсти хочется? На этот случай существует масса вариантов покраски, совсем несложных и достаточно быстрых. Про некоторые из них рассказываем в этом материале.

Самый простой традиционный вариант: яйца в луковой шелухе 

Пожалуй, самый простой и красивый вариант для пасхальных яиц - покрасить их с помощью луковой шелухи. Простота его заключается в том, что яйца одновременно и варятся, и красятся, ничего отдельно делать не нужно. Для этого варианта понадобятся: 

  1. Яйца, желательно, белые и если получится купить - без печатей. 
  2. Луковая шелуха. Зачастую хозяйки, которые готовятся к Пасхе, заранее запасаются луковой шелухой, однако раздобыть ее не проблема, если рядом есть магазин. 
  3. Столовая ложка уксуса.
  4. Столовая ложка подсолнечного масла.  
Покраска яиц на пасху
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как варить яйца в луковой шелухе? Все очень просто: 

  • яйца нужно заранее достать из холодильника (хотя бы за 15 минут до варки) и хорошо помыть; 
  • в емкость, желательно, которую не жалко, заложить шелуху лука и залить водой. Имейте в виду, что эмалированная емкость точно окрасится;
  • к воде с луковой шелухой добавьте ложку уксуса, чтобы яйца не потрескались; 
  • заложите яйца в луковую шелуху с водой и варите после закипания 20 минут;
  • снимите емкость с огня и оставьте яйца в луковой шелухе как минимум на час;
  • вытащите яйца из воды, протрите полотенцем и обязательно смажьте подсолнечным маслом, чтобы они блестели.  
Покраска яиц на пасху
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Самый простой современный вариант: перламутровые яйца 

Перламутровые яйца на Пасху сделать очень просто и быстро с помощью перламутровых красителей в ампулах, которые перед Пасхой продаются в большинстве супермаркетов и магазинов у дома. Для этого варианта окраски яиц понадобятся: 

  • яйца, можно белые, а можно и коричневые; 
  • краситель
  • одноразовые перчатки. 

Чтобы окрасить яйца в перламутровый цвет с помощью красителя, надо: 

  1. Сварить яйца. 
  2. Сваренные яйца оставить в горячей воде. 
  3. Ампулы с красителями опустить в стакан с горячей водой как минимум на полминуты.
  4. Разогретую ампулу надрезать. 
  5. Взять яйцо из горячей воды, протереть его полотенцем и капнуть одну-две капли красителя на поверхность. Далее растирать яйцо руками в перчатках до тех пор, пока краска не высохнет. 
  6. На одно яйцо можно капнуть несколько разных красителей, тогда у вас получится эффект мрамора. 
  7. Не забывайте мыть перчатки, чтобы окрасить новое яйцо в новый цвет. 
Освящение куличей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вариант для тех, у кого под рукой ничего нет 

Если у вас нет ничего, чем можно было бы покрасить яйца на Пасху, ни лука, ни красителей, то яйца можно не красить, а обернуть в фольгу. Яйца в фольге на Пасху выглядят ничуть не менее празднично, чем покрашенные традиционным образом. Для такого способа понадобятся: 

  • яйца 
  • пищевая фольга 
  • любая ложка.

Как сделать яйца в фольге: 

  1. Отварите яйца любого цвета. 
  2. Остудите яйца 
  3. Вырежьте из фольги круг или овал, который примерно соответствует площади яйца. 
  4. Плотно оберните яйцо фольгой и разгладьте ее с помощью ложки. 

Декупаж: сложное название - простое исполнение 

© Фото: commons wikimedia

Техника декупаж для декорирования яиц к Пасхе тоже относится к легким, поскольку для ее воплощения нужно совсем немного: 

  • яйца 
  • салфетки с узором (можно с цветочным, можно с любым другим)
  • ножницы 
  • пинцет 
  • кисточка

Чтобы сделать декупаж на яйцах, нужно: 

  1. Сварить и остудить яйца. 
  2. Отделить белок одного сырого яйца. 
  3. Из салфеток с узорами вырезать необходимую часть, снять нижние слои и оставить одну картинку. 
  4. С помощью пинцета обмакнуть вырезанную часть салфетки в белок и приложить к яйцу. 
  5. Кисточкой разгладить рисунок на поверхности яйца. 

Пасхальные яйца готовы. Готовьтесь к Пасхе без спешки и суеты и с радостью встречайте праздник! 

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