Как покрасить яйца на Пасху: быстро, просто и красиво 

Самый простой традиционный вариант: яйца в луковой шелухе
Пожалуй, самый простой и красивый вариант для пасхальных яиц - покрасить их с помощью луковой шелухи. Простота его заключается в том, что яйца одновременно и варятся, и красятся, ничего отдельно делать не нужно. Для этого варианта понадобятся:
- Яйца, желательно, белые и если получится купить - без печатей.
- Луковая шелуха. Зачастую хозяйки, которые готовятся к Пасхе, заранее запасаются луковой шелухой, однако раздобыть ее не проблема, если рядом есть магазин.
- Столовая ложка уксуса.
- Столовая ложка подсолнечного масла.
Как варить яйца в луковой шелухе? Все очень просто:
- яйца нужно заранее достать из холодильника (хотя бы за 15 минут до варки) и хорошо помыть;
- в емкость, желательно, которую не жалко, заложить шелуху лука и залить водой. Имейте в виду, что эмалированная емкость точно окрасится;
- к воде с луковой шелухой добавьте ложку уксуса, чтобы яйца не потрескались;
- заложите яйца в луковую шелуху с водой и варите после закипания 20 минут;
- снимите емкость с огня и оставьте яйца в луковой шелухе как минимум на час;
- вытащите яйца из воды, протрите полотенцем и обязательно смажьте подсолнечным маслом, чтобы они блестели.
Самый простой современный вариант: перламутровые яйца
Перламутровые яйца на Пасху сделать очень просто и быстро с помощью перламутровых красителей в ампулах, которые перед Пасхой продаются в большинстве супермаркетов и магазинов у дома. Для этого варианта окраски яиц понадобятся:
- яйца, можно белые, а можно и коричневые;
- краситель
- одноразовые перчатки.
Чтобы окрасить яйца в перламутровый цвет с помощью красителя, надо:
- Сварить яйца.
- Сваренные яйца оставить в горячей воде.
- Ампулы с красителями опустить в стакан с горячей водой как минимум на полминуты.
- Разогретую ампулу надрезать.
- Взять яйцо из горячей воды, протереть его полотенцем и капнуть одну-две капли красителя на поверхность. Далее растирать яйцо руками в перчатках до тех пор, пока краска не высохнет.
- На одно яйцо можно капнуть несколько разных красителей, тогда у вас получится эффект мрамора.
- Не забывайте мыть перчатки, чтобы окрасить новое яйцо в новый цвет.
Вариант для тех, у кого под рукой ничего нет
Если у вас нет ничего, чем можно было бы покрасить яйца на Пасху, ни лука, ни красителей, то яйца можно не красить, а обернуть в фольгу. Яйца в фольге на Пасху выглядят ничуть не менее празднично, чем покрашенные традиционным образом. Для такого способа понадобятся:
- яйца
- пищевая фольга
- любая ложка.
Как сделать яйца в фольге:
- Отварите яйца любого цвета.
- Остудите яйца
- Вырежьте из фольги круг или овал, который примерно соответствует площади яйца.
- Плотно оберните яйцо фольгой и разгладьте ее с помощью ложки.
Декупаж: сложное название - простое исполнение
Техника декупаж для декорирования яиц к Пасхе тоже относится к легким, поскольку для ее воплощения нужно совсем немного:
- яйца
- салфетки с узором (можно с цветочным, можно с любым другим)
- ножницы
- пинцет
- кисточка
Чтобы сделать декупаж на яйцах, нужно:
- Сварить и остудить яйца.
- Отделить белок одного сырого яйца.
- Из салфеток с узорами вырезать необходимую часть, снять нижние слои и оставить одну картинку.
- С помощью пинцета обмакнуть вырезанную часть салфетки в белок и приложить к яйцу.
- Кисточкой разгладить рисунок на поверхности яйца.
Пасхальные яйца готовы. Готовьтесь к Пасхе без спешки и суеты и с радостью встречайте праздник!