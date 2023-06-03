Когда Троица в 2023 году?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В воскресенье православные всего мира будут отмечать важный праздник из церковного календаря - День Святой Троицы. В этот день, который зачастую называют просто Троицей, ходят в церковь и помогают ближним. Что такое Троица, откуда пришла традиция празднования и какие церковные запреты действуют в этот день – расскажем в этом материале.

Что за праздник Троица?

Троица - двунадесятый праздник, то есть входящий в 12 самых важных праздников в традиции православия (среди других двунадесятых праздников также Пасха, Вознесение и Рождество). У праздника нет четкой даты: он отмечается на 50-й день после Пасхи - Воскресения Господня. В этом году Троица выпадает на 4 июня.

У Дня Святой Троицы несколько разных названий:

Троица

Троицын день

Духов день

Пятидесятница

Зеленое воскресенье.

Праздник Троица чествует тройственность Бога, то есть его воплощение в трех лицах: Отца, Сына и Святого Духа. Подтверждением тройственности Бога считается сошествие Святого духа на ближайших учеников Христа, которое свершилось на иудейский праздник Шавуот – 50-й день после Песаха. Апостолы встретили святой дух в иерусалимской Сионской горнице, где ранее прошла Тайная Вечеря.

Согласно Новому завету, когда Святой Дух снизошел на апостолов, они заговорили на разных языках и обрели мужество и бесстрашие, благодаря которым понесли слово Божье в разные уголки мира.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делают на Троицу

В церквях в День Святой Троицы проходят праздничные богослужения. Накануне, в субботу, принято поминать умерших родных и ходить на кладбище, поскольку этот день (3 июня в 2023 году) - Троицкая родительская суббота.

В субботу украшают дом свежими ветвями деревьев, чтобы защитить жилище от зла, привлечь здоровье и удачу. Церкви тоже украшают цветами и всевозможной зеленью, тем самым приветствуя Святой Дух, нисходящий в этот день на землю.

На Троицу следует проявлять щедрость и помогать ближним. С давних времен семьи и близкие садились в День Святой Троицы за праздничный стол, обязательно укрытый новой скатертью, благодарили Господа за милость и встречали лето. Одним из традиционных блюд Троицы считается каравай с монеткой. Считалось, что тот, кому попадется монетка, станет успешным.

После Дня Святой Троицы отмечают Духов день, который является продолжением двунадесятого праздника.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать на Троицу

В день Святой Троицы есть ряд запретов, которых рекомендуется по возможности придерживаться:

Нельзя сквернословить и ругаться.

Нельзя отказывать в помощи.

Не рекомендуется работать, в том числе и на земле, однако если это неизбежно, то ничего страшного в нарушении данного запрета нет.

Следует избегать суеты.

Нельзя венчаться.

Почему на Троицу нельзя купаться

Троица, как и многие другие праздники в православии, со временем обогатилась множеством разнообразных, в том числе языческих, традиций. Одна из них представляет собой запрет на купание. С давних времен считалось, что в это время в водоемах просыпаются русалки, и если их потревожить, то они могут утянуть с собой.

Какие приметы на Троицу

Издавна в этот день уделяют особое внимание приметам, потому как считается, что они обязательно сбудутся.

Дождливая Троица - к хорошему урожаю.

Если намокнуть под дождем, то все желания исполняться и станешь богатым.

Радуга в небе сулит здоровье и состояние.

Если в день Троицы жарко, то грядущее лето будет засушливым.

Икона "Троица"

Одна из самых известных икон в мире носит название ”Троица”, но к празднику Святой Троицы прямого отношения она не имеет. Речь об иконе XV века знаменитого иконописца Андрея Рублева.

Что изображено на иконе Святой Троицы?

На иконе, второе название которой ”Гостеприимство Авраама”, изображен сюжет из Ветхого Завета. Авраам (от которого произошли все евреи), увидев трех путников у своего жилища, пригласил их войти и угостил. Ангелы сообщили бездетной жене Авраама, Сарре, что у нее будет ребенок. Оказалось, что перед ним - сам Бог в обличии трех ангелов. Андрей Рублев изобразил как раз трех ангелов, явившихся Аврааму. Икона, написанная не позднее 1420 года, почти 500 лет была частью убранства Троицкого собора, а с 1929 года представлена в постоянной экспозиции Третьяковской галереи.

Выживет ли "Троица"

В середине мая на высшем государственном уровне было принято решение передать икону во владение РПЦ. Это решение было негативно воспринято экспертным сообществом, поскольку икона, которой не менее 600 лет, должна храниться с соблюдением определенных условий. Тем не менее с 4 по 18 июня ”Троица” будет находится в храме Христа Спасителя в специальной герметичной капсуле, затем ей предстоит длительная реставрация, после чего икону хотят отправить в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хранившаяся почти сто лет в Третьяковке икона вывозилась оттуда всего два раза – во время войны и год назад. После второй поездки музейщикам "Троицу" вернули, но уже в процессе негативных изменений. Икона, как живая, реагирует на любые изменения температуры и влажности, поэтому еще один переезд может оказаться для шедевра XV века губительным. Теперь судьба "Святой троицы" будет зависеть о того, сумеют ли в Троицком соборе создать для нее такие условия, которые были в музее, причем это касается не только условий хранения, но и постоянного контроля высококлассных реставраторов.