Шавуот – что это за праздник?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шавуот – один из главных иудейских праздников – начинается сегодня вечером. Торжества посвящены дарованию евреям Торы на горе Синай. По значимости Шавуот сопоставим с такими праздниками, как Песах и Суккот.

Шавуот - это один из трех ключевых праздников у иудеев, наряду с праздниками Песах и Суккот, день дарования Торы. В 2023 году он начинается вечером 25 мая.

Что такое Шавуот?

В общем смысле Шавуот – это праздник дарования Всевышним еврейскому народу Торы – свода религиозных законов иудеев. Частный смысл праздника заключается в том, что каждый верующий в этот день обретает собственную Тору в том случае, если в течение «дней счета Омера» вел себя благочестиво.

Какого числа Шавуот 2023?

Согласно еврейскому календарю, Шавуот начинается шестого сивана. В Израиле Шавуот отмечают один день, а в диаспоре – два. В 2023 году, согласно григорианскому летоисчислению, Шавуот начнется вечером 25 мая.

Накануне праздника в Израиле все работают по сокращенному рабочему дню, а день Шавуота в стране объявляется общим выходным днем.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиции праздника Шавуот

Обычно ко дню Шавуота в Израиле поспевали фрукты, овощи, злаковые, и верующие в знак благодарности Всевышнему приносили урожай в Храм. Отсюда второе название праздника – «Бикурим», что в переводе означает «первые плоды».

Согласно традиции, в Храм приносили только семь видов плодов – инжир, гранаты, оливы и финики, а также пшеницу, ячмень и виноград. Эти же плоды и злаки обязательно должны быть на праздничном столе. К ним подают молочные продукты, присутствие которых также символично: в Торе были обозначены правила кашрута, однако у верующих не было времени на доскональное изучение всех правил, поэтому ели только продукты из молока. Часто праздничный стол украшают медовые пироги. Эта традиция напоминает о том, что Тора для тех, кто ее учит, как молоко и мед.

На Шавуот устраиваются два праздничных застолья, каждое из которых начинается словами благодарности, обращенными к Богу над бокалом вина или Кидушем (благословением).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Так как Шавуот – праздник дарования Книги, есть традиция проводить первый урок ее изучения именно в этот день. В еврейских общинах Европы в средние века был распространен обычай давать детям слизывать мед со специальной доски, на которой были вырезаны буквы еврейского алфавита. Считалось, что так «вкус Торы будет сладок в их устах». В наши дни, для того, чтобы «подсластить» изучение Книги, для юных учеников пекут печенье в форме букв.

Традиционное обилие трапезы на праздничных столах напоминает нам о том, что материальное в этом мире должно помогать раскрытию духовного: только их одновременное присутствие у человека помогает ему достичь той цельности, которой требует Тора.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К празднику дома и синагоги украшают свежей травой, цветами и листьями. Также есть обычай украшать розами свитки Торы. Этот жест призван напомнить о зелени вокруг Синая в момент дарования Пятикнижия.

Накануне праздника верующие совершают ритуальное очищение, окунаясь в микву – специальный резервуар с водой. Праздничная ночь посвящается изучению Торы, а также чтению установленного сборника фрагментов Пятикнижия. Этот обычай восходит к бессонной ночи у горы Синай, во время которой Всевышний даровал заповеди. С наступлением утра совершается обряд омовения рук.

Шавуот наделен статусом «праздника из Торы» (Йом-Тов), что подразумевает строгий запрет на любую работу, кроме варки еды и перенесения огня. Поэтому на протяжении всего праздника в домах у верующих горит огонь и свет. Также в этот день строго запрещено притрагиваться к деньгам и пользоваться транспортом.

Согласно Иерусалимскому Талмуду, на Шавуот нужно радовать подарками детей и женщин. Детям дарят сладости и орехи, а женщинам – одежду и драгоценности.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История Дня дарования Торы

Шавуот в переводе на русский язык означает «недели», от Песаха, когда еврейский народ покидает Египет, проходит как раз семь недель.

После исхода из Египта евреи приходят к подножью Синая. Затем Бог повелевает Моисею подняться на гору, а верующим – готовиться к своему сошествию, которое должно совершиться через три дня.

По прошествии указанного времени, Синай закрыли тучи, началась гроза. Затем послышался звук шофара (музыкальный инструмент из рога животного), за которым раздался голос Всевышнего. Бог рассказал людям о том, что он сотворил все сущее, объяснил суть творения и его цели. Тогда же были названы десять заповедей.

Люди были настолько потрясены увиденным, что попросили Моисея стать посредником между ними и Богом, чтобы передача и толкование Торы проходила через него.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Символическое значение праздника

В Торе Шавуот назван «праздником жатвы и первых плодов» Это время сбора урожая и подведения первых итогов года. Если сравнивать еврейские праздники с процессом появления на свет и взросления человека, то Песах – рождение еврейского народа, а Шавуот – его бар-мицва. С этого момента человек становится ответственным за свои действия перед судом Бога и человека.

Поздравления на Шавуот

В этот день принято желать удачи, процветания и хорошего праздника – Хаг Шавуот самеах!