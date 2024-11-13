COP29: Тбилиси выступает за развитие контрейлерных перевозок с Баку

В рамках конференции COP29 в Баку рассматриваются не только глобальные климатические задачи, но и вопросы регионального характера. Одной из тем обсуждения стало внедрение экологичного способа доставки грузов между Грузией и Азербайджаном.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили в рамках конференции по климату COP29 рассказал о перспективах развития контрейлерных перевозок в контексте Срединного коридора, который является важным торговым, связывающим Азербайджан и Грузию.

По словам Давиташвили, контрейлерные перевозки могут сыграть существенную роль в развитии Срединного коридора. Перевозки такого рода сочетают в себе возможности автомобильного и железнодорожного транспорта, положительно влияя на экологическую ситуацию в регионе за счет снижения выбросов.

"Предпроектное исследование находится в процессе завершения и ожидается в начале следующего года"

– Леван Давиташвили

Отметим, что контрейлерные перевозки подразумевают перевозку автофургонов на железнодорожных платформах. Это снижает затраты на перевозку, уменьшает количество выбросов в атмосферу, а также помогает разгрузить транспортные магистрали и сократить воздействие большегрузов на дорожное полотно.