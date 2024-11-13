Вестник Кавказа

COP29: Тбилиси выступает за развитие контрейлерных перевозок с Баку

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках конференции COP29 в Баку рассматриваются не только глобальные климатические задачи, но и вопросы регионального характера. Одной из тем обсуждения стало внедрение экологичного способа доставки грузов между Грузией и Азербайджаном.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили в рамках конференции по климату COP29 рассказал о перспективах развития контрейлерных перевозок в контексте Срединного коридора, который является важным торговым, связывающим Азербайджан и Грузию. 

По словам Давиташвили, контрейлерные перевозки могут сыграть существенную роль в развитии Срединного коридора. Перевозки такого рода сочетают в себе возможности автомобильного и железнодорожного транспорта, положительно влияя на экологическую ситуацию в регионе за счет снижения выбросов.

"Предпроектное исследование находится в процессе завершения и ожидается в начале следующего года"

– Леван Давиташвили 

Отметим, что контрейлерные перевозки подразумевают перевозку автофургонов на железнодорожных платформах. Это снижает затраты на перевозку, уменьшает количество выбросов в атмосферу, а также помогает разгрузить транспортные магистрали и сократить воздействие большегрузов на дорожное полотно.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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