COP29: Тбилиси выступает за развитие контрейлерных перевозок с Баку

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили в рамках конференции по климату COP29 рассказал о перспективах развития контрейлерных перевозок в контексте Срединного коридора, который является важным торговым, связывающим Азербайджан и Грузию.
По словам Давиташвили, контрейлерные перевозки могут сыграть существенную роль в развитии Срединного коридора. Перевозки такого рода сочетают в себе возможности автомобильного и железнодорожного транспорта, положительно влияя на экологическую ситуацию в регионе за счет снижения выбросов.
"Предпроектное исследование находится в процессе завершения и ожидается в начале следующего года"
– Леван Давиташвили
Отметим, что контрейлерные перевозки подразумевают перевозку автофургонов на железнодорожных платформах. Это снижает затраты на перевозку, уменьшает количество выбросов в атмосферу, а также помогает разгрузить транспортные магистрали и сократить воздействие большегрузов на дорожное полотно.