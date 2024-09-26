Грузия готова помочь в переговорах Азербайджана и Армении

Власти Грузии готовы играть более активную роль в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, заявил сегодня на полях Конференции COP29 в Баку премьер-министр странный Ираклий Кобахидзе.

В случае необходимости Грузия готова играть более активную роль в продвижении переговоров между Азербайджаном и Арменией, заявил сегодня на полях Международной конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29, проходящей в Баку, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщает АПА.

"Мы гордимся дружественными отношениями между Азербайджаном и Грузией. В случае необходимости мы готовы играть более активную роль в продвижении переговоров между Азербайджаном и Арменией, но это зависит от консультаций с партнерами"

- Ираклий Кобахидзе

Затронул грузинский премьер и COP29, которая проходит в Баку, отметив, что конференция усилит роль Азербайджана в сфере "зеленой" энергии.

"Просто замечательно, что соседняя дружественная страна принимает COP29, которая, конечно, будет способствовать повышению роли Азербайджана в этой сфере. Президент Ильхам Алиев выступил вчера с прекрасной речью. Конференция была прекрасно организована. Мы хотели бы поздравить наших друзей из Азербайджана с этим событием", - цитирует грузинского премьер-министра Trend.