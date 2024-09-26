Вестник Кавказа

Грузия готова помочь в переговорах Азербайджана и Армении

Грузия готова помочь в переговорах Азербайджана и Армении
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Власти Грузии готовы играть более активную роль в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, заявил сегодня на полях Конференции COP29 в Баку премьер-министр странный Ираклий Кобахидзе.

В случае необходимости Грузия готова играть более активную роль в продвижении переговоров между Азербайджаном и Арменией, заявил сегодня на полях Международной конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29, проходящей в Баку, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщает АПА.

"Мы гордимся дружественными отношениями между Азербайджаном и Грузией. В случае необходимости мы готовы играть более активную роль в продвижении переговоров между Азербайджаном и Арменией, но это зависит от консультаций с партнерами"

- Ираклий Кобахидзе

Затронул грузинский премьер и COP29, которая проходит в Баку, отметив, что конференция усилит роль Азербайджана в сфере "зеленой" энергии.

"Просто замечательно, что соседняя дружественная страна принимает COP29, которая, конечно, будет способствовать повышению роли Азербайджана в этой сфере. Президент Ильхам Алиев выступил вчера с прекрасной речью. Конференция была прекрасно организована. Мы хотели бы поздравить наших друзей из Азербайджана с этим событием", - цитирует грузинского премьер-министра Trend.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1285 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан на COP29 напомнил о загрязнении Каспийского моря Арменией

Азербайджан на COP29 напомнил о загрязнении Каспийского моря Арменией

Ереван готов согласовать с Баку оставшиеся пункты мирного договора

Ереван готов согласовать с Баку оставшиеся пункты мирного договора

Армения намерена обсудить с Азербайджаном вопросы пленных

Армения намерена обсудить с Азербайджаном вопросы пленных

Ильхам Алиев: территориальные претензии Армении не дают подписать мирный договор

Ильхам Алиев: территориальные претензии Армении не дают подписать мирный договор

Пашинян снова пытается исказить известные факты

Пашинян снова пытается исказить известные факты

Ереван согласился разместить ФСБ РФ в Зангезурском коридоре

Ереван согласился разместить ФСБ РФ в Зангезурском коридоре

Ильхам Алиев: Армения обязана выдать Азербайджану данные о массовых захоронениях

Ильхам Алиев: Армения обязана выдать Азербайджану данные о массовых захоронениях

Армения окончательно отказала России по Зангезурскому коридору

Армения окончательно отказала России по Зангезурскому коридору

Пашинян предложил Баку подписать мирный договор до COP29

Пашинян предложил Баку подписать мирный договор до COP29

Джабраил принимает первых жителей

Джабраил принимает первых жителей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы