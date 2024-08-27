Вестник Кавказа

Ираклий Кобахидзе рассказал об успехах Грузии

Ираклий Кобахидзе рассказал об успехах Грузии
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Смена власти в Грузии, произошедшая в 2012 году, позволила стране достичь прогресса по всем направлениям, что подтверждают международные рейтинги, отметил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Грузия совершила огромный прорыв после смены власти в 2012 году – по ряду показателей она опередила 11 стран ЕС и НАТО, успехи страны заметны во всех сферах, что подтверждают и рейтинги, подготовленные международными организациями, заявил накануне вечером на брифинге премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Наиболее яркий показатель – Индекс общественной честности, определяющий уровень коррупции – по нему Грузия получила оценку выше среднего (7,56 из 10), говорится в опубликованном на сайте Еврокомиссии рейтинге: Грузия заняла 27 место, опередив 11 стран ЕС и НАТО, передает Sputnik Грузия.

"Это только один из индексов, где фиксируется прогресс Грузии. Начиная с 2012 года, и в том числе в последние годы, не существует ни одной сферы, не существует ни одного сектора, где страна не достигла бы прогресса"

- Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер перечислил лишь основные критерии, по которым Грузия совершила заметный скачок, назвав сферы экономики, правления и вопросы демократии, отметив, что это абсолютно логично, и прогресс Грузии продолжится и впредь.

Мнение грузинского премьера разделил и первый вице-премьер страны Леван Давиташвили, отметив: рейтинги - это важная объективная оценка в отличие от спекуляций, которыми зачастую оперируют в грузинском руководстве.

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