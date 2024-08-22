Вестник Кавказа

Назван рейтинг "Грузинской мечты" перед выборами 26 октября

Метро в Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Правящую партию "Грузинская мечта" за три недели перед выборами в парламент готовы поддержать 60% граждан страны, рассказал премьер. Ираклий Кобахидзе также прокомментировал заявления оппозиции о якобы нелегитимности выборов.

Поддержка находящейся у власти "Грузинской мечты" достигает 60%, такую цифру озвучил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Прежде всего глава правительства раскрыл мотивы заявлений радикальной оппозиции о том, что выборы в парламент будут нелегитимными. Политик поясни, что таким образом противники власти подыскивают оправдания для своего поражения.

"Наш рейтинг сегодня около 60%, и это вызывает у них беспокойство"

– Кобахидзе

Грузинский премьер заверил, что парламентские выборы будут проведены без каких-либо эксцессов и полностью прозрачно, так что попытки усомниться в их легитимности не будут иметь под собой никаких оснований.

Более того, Кобахидзе рассказал, что разговоры о нелегитимности представляют собой "привычную тактику" грузинской оппозиции. Однако он предупредил, что все эти попытки не дадут никаких результатов.

Напомним, парламентские выборы в Грузии пройдут чуть более чем через три недели – 26 октября.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1275 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Центральный парк Астаны стал лучшим парком развлечений

Центральный парк Астаны стал лучшим парком развлечений

Алтай и Кабардино-Балкария вошли в топ экологических регионов России

Алтай и Кабардино-Балкария вошли в топ экологических регионов России

Жители Северного Кавказа предпочитают отечественные автомобили

Жители Северного Кавказа предпочитают отечественные автомобили

Россия опустилась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА

Россия опустилась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА

Кубань снова признали самым опасным регионом для отдыхающих

Кубань снова признали самым опасным регионом для отдыхающих

Топ 10 бойцов UFC: впервые попал Двалишвили, лидирует Махачев

Топ 10 бойцов UFC: впервые попал Двалишвили, лидирует Махачев

Предприятия регионов СКФО лидируют в России по росту отходов

Предприятия регионов СКФО лидируют в России по росту отходов

Эльдар Азизов: Баку и Москва постоянно обмениваются опытом

Эльдар Азизов: Баку и Москва постоянно обмениваются опытом

Названы 10 самых популярных направлений для автотуризма

Названы 10 самых популярных направлений для автотуризма

Более 670 тыс россиян заинтересовались в санаториях Кубани

Более 670 тыс россиян заинтересовались в санаториях Кубани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы