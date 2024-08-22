Назван рейтинг "Грузинской мечты" перед выборами 26 октября

Правящую партию "Грузинская мечта" за три недели перед выборами в парламент готовы поддержать 60% граждан страны, рассказал премьер. Ираклий Кобахидзе также прокомментировал заявления оппозиции о якобы нелегитимности выборов.

Поддержка находящейся у власти "Грузинской мечты" достигает 60%, такую цифру озвучил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Прежде всего глава правительства раскрыл мотивы заявлений радикальной оппозиции о том, что выборы в парламент будут нелегитимными. Политик поясни, что таким образом противники власти подыскивают оправдания для своего поражения.

"Наш рейтинг сегодня около 60%, и это вызывает у них беспокойство"

– Кобахидзе

Грузинский премьер заверил, что парламентские выборы будут проведены без каких-либо эксцессов и полностью прозрачно, так что попытки усомниться в их легитимности не будут иметь под собой никаких оснований.

Более того, Кобахидзе рассказал, что разговоры о нелегитимности представляют собой "привычную тактику" грузинской оппозиции. Однако он предупредил, что все эти попытки не дадут никаких результатов.

Напомним, парламентские выборы в Грузии пройдут чуть более чем через три недели – 26 октября.